La 28e Expo-sciences présentée à la polyvalente Bélanger

L’Expo-sciences du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) revient pour une 28e année. Le CSSBE invite le public à venir explorer les kiosques scientifiques des élèves le jeudi 22 janvier, entre 18 h et 20 h, à la polyvalente Bélanger de Saint Martin.

Les visiteuses et visiteurs pourront constater la créativité et la rigueur scientifiques des élèves du secondaire et du primaire en parcourant les 44 kiosques présentés.

Pour Karina Roy, directrice générale par intérim du CSSBE, il est important de soutenir le développement des compétences de l’apprenant chez nos élèves. «Expo-sciences est une formidable occasion de stimuler la créativité, la pensée critique, la collaboration et la communication. Autant de compétences qui sont nécessaires pour devenir des citoyennes et citoyens actifs et engagés dans leur communauté», mentionne-t-elle.

«Chaque année, nous encourageons grandement nos élèves à participer à cette activité enrichissante, car il est important de nourrir l’intérêt envers la science et la technologie dès le plus jeune âge. En visitant Expo-sciences, vous serez à même de constater l’énergie et la passion qui animent les jeunes», souligne pour sa part Stéphane Boulanger, directeur des Services éducatifs.

Finalement, pour Chantal Poulin, conseillère pédagogique de science et de technologie et organisatrice de l’événement, Expo-sciences est une expérience très formatrice pour les élèves: « Il y a beaucoup de travail derrière la présentation de leur projet. Ils doivent mettre en pratique plusieurs apprentissages, comme la recherche, la rédaction, la conception visuelle et la vulgarisation. Nous sommes impatients de découvrir leurs projets innovants. »

L’événement se clôtura avec un gala pour souligner l’apport des élèves. D’ailleurs, le public sera invité à voter pour leur coup de cœur.