Organisé par le Cégep Beauce-Appalaches

Plus de 50 participants au concours intercollégial en génie industriel

22 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

Le Cégep Beauce-Appalaches a accueilli, les 14 et 15 janvier, la toute première édition québécoise de l’intercollégial en Technologie du génie industriel.

L’événement a rassemblé près de 55 étudiantes et étudiants provenant de six cégeps, ainsi qu’une quinzaine de membres du personnel enseignant, partenaires et bénévoles, autour de la résolution de cas concrets.

Les établissements qui ont participé sont ceux de Granby, de Trois-Rivières, de Jonquière, les Collèges Ahuntsic et Lionel-Groulx, et bien sûr l'hôtele Cégep Beauce-Appalaches. Au total, 15 équipes composées de cinq à six étudiants ont été formées, incluant une équipe de la Polyvalente de Saint-Georges, dans le cadre d’un projet parascolaire scientifique.

Des défis ancrés dans la réalité du milieu

Les participants ont relevé différents défis académiques et pratiques. Une partie des équipes a travaillé sur un cas réel en entreprise, en collaboration avec Moisson Beauce, visant à améliorer l’efficacité des opérations et à proposer des solutions efficaces à des enjeux actuels. Les autres équipes ont pris part à des cas théoriques en classe, formées de groupes intercollégiaux, favorisant les échanges et le travail collaboratif. 

Un rallye de missions académiques a également permis aux équipes de mettre à l’épreuve leurs connaissances. Les deux meilleures équipes se sont ensuite affrontées lors d’une finale inspirée de Génies en herbe et de Jeopardy. Les participants ont également pris part à une soirée réseautage et à une conférence présentée par l’entreprise Mirage.

Les lauréats du concours

Le Collège Lionel-Groulx s’est démarqué en remportant le rallye de missions académiques lors d’une finale disputée contre le Cégep de Trois-Rivières, mettant la main sur une bourse de 250 $ offerte par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches. Il a également remporté le trophée de l’intercollégial en raison de la performance globale de ses équipes dans l’ensemble des épreuves.

Compétition Moisson Beauce

1re place: Collège Lionel-Groulx
Bourse de 600 $ offerte par Canam
Équipe: Émile Couture, Félix Laroche et Felicity Thibault

2e place: Collège Ahuntsic
Bourse de 300 $ offerte par Canam
Équipe:  Roxanne Caron Lamontagne, Arthur Excellent et Camilya Mwaka Bukasa

3e place: Cégep Beauce-Appalaches
Bourse de 150 $ offerte par Canam
Équipe: Cédrick Asselin, Xavier Prévost et Jayden Verreault

Compétition Petite Ville – Équipes multicégeps

1re place : Bourse de 600 $ offerte par les partenaires
Équipe: Yann-Brunnel Kuate Youmto (Cégep de Trois-Rivières), Alexandre Lacasse (Cégep Beauce-Appalaches) et Audrey Vaillancourt (Collège Lionel-Groulx)

2e place : Bourse de 300 $ offerte par les partenaires
Équipe : Léa Bogning (Cégep Beauce-Appalaches), Alyssa Normandin (Cégep de Granby) et Hugo Pilote (Collège Lionel-Groulx)

3e place : Bourse de 150 $ offerte par les partenaires
Équipe: Lucas Dubé (Cégep de Jonquière) et Odelia Ndelela Mbaya (Cégep de Granby)

Le Cégep Beauce-Appalaches souhaite renouveler l’expérience l’année prochaine et contribuer à l’implantation durable de cet intercollégial à l’échelle du Québec.

