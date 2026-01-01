Une vingtaine de projets beaucerons soutenus par la Fondation Monique-Fitz-Back

La Fondation Monique-Fitz-Back a annoncé que 122 projets éducatifs innovants à vocation environnementale et sociale seront soutenus dans le cadre de l’édition 2026 de son Programme d’aide financière, dont une vingtaine en Beauce.

Déployés dans les 17 régions administratives du Québec, les projets soutenus permettront de sensibiliser plus de 37 000 jeunes autour de ces thématiques : changements climatiques, gestion des matières résiduelles, éducation en plein air, vivre-ensemble et comités jeunesse.

Les projets retenus en Beauce sont les suivants:

- Apprendre au grand air - Secondaire de la Polyvalente Benoît-Vachon à Sainte-Marie, 500$

- Fabrication et vente de sacs et d’éponges réutilisables - Primaire de l’école des Bois-Francs à Saint-Théophile, 400$

- Rendre à la terre - Préscolaire et primaire de l’école l’Accueil à Scott, 600$

- Le compost on aime! - Préscolaire et primaire de l’école la Découverte à Sainte-Hénédine, 1 000$

- N’aie pas peur de te planter, ça pourrait bien germer! - Préscolaire et primaire de l’école l’Accueil à Scott, 2 000$

- Cabane 5 étoiles pour insectes - Préscolaire et primaire de l’école l’Accueil à Scott, 1 000$

- Pouvoir jouer et apprendre dehors: beau temps, mauvais temps! - Préscolaire et primaire de l’école primaire de Saint-Gédéon-de-Beauce, 500$

- Les minis en nature - Préscolaire et primaire de l’école Sainte-Luce de Disraëli, 500$

- Viens t’asseoir dehors - Préscolaire et primaire de l’école l’Accueil à Scott, 500$

- Une deuxième vie - Secondaire de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin, 1 000$

- Cultiver pour partager - Préscolaire et primaire de l’école de Léry à Beauceville, 1 000$

- Apprenons autrement! - Préscolaire et primaire de l’école Sainte-Thérèse à Saint-Honoré-de-Shenley, 500$

- L’éducation physique au grand air! - Préscolaire et primaire de l’école Étincelle de Saint-Marguerite, 500$

- Le compostage chez les moustiques - Primaire du CSSBE, 800$

- Nos amis les lombrics - Petite enfance du CPE Au jardin de Dominique à Beauceville, 470$

- Découvre le chef en toi! - Secondaire de la polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper, 500$

- Grand Espace et Émerveillement - Préscolaire et primaire de l’école Kennebec à Saint-Côme-Linière, 450$

- Une détente dans les arbres! - Préscolaire et primaire à l’école des Sittelles à Saint-Georges, 300$

- Explorons notre boisé! - Préscolaire et primaire à l’école Étincelle de Sainte-Marguerite, 500$

- À vos marques, prêts, partez! - Préscolaire et primaire de l’école de Léry à Beauceville, 500$

- Opération réduction - Secondaire de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin, 1 000$

- Le compostage - Primaire et secondaire à l’école Bois-Francs de Saint-Théophile, 700$

- Plantons des végétaux! - Primaire de l’école Kennebec à Saint-Côme-Linière, 2 000$

- Jardin’ O roches - Préscolaire et primaire de l’école Grande-Coudée à Saint-Martin, 250$

- Nature aventure - Petite enfance du CPE Au jardin de Dominique à Beauceville, 500$

- Serre scolaire et communautaire - Primaire de la Fondation des écoles de la Haute-Beauce à La Guadeloupe, 500$

- Projet Sac à dos - Primaire de l’école Roy et Saint-Louis à La Guadeloupe, 500$

- À l’école, nous compostons - Primaire à l’école le Tremplin à Saint-Victor, 500$

- Récupération musicale - Primaire de l’école Curé-Beaudet à Saint-Éphrem, 416$

- Ratatouille - Primaire de l’école Maribel à Sainte-Marie, 500$

- Jardin communautaire - Primaire de l’école Curé-Beaudet à Saint-Éphrem, 700$

- Phénix - Primaire de l’école Curé-Beaudet à Saint-Éphrem, 400$

Depuis 2013, le Programme d’aide financière de la Fondation soutient des initiatives qui renforcent l’engagement environnemental des jeunes tout en favorisant l’innovation en éducation relative à l’environnement.

En offrant des occasions concrètes d’engagement et en développant leurs habiletés citoyennes, la Fondation forme une génération consciente et outillée pour protéger l’environnement, participer activement à la vie collective et prendre soin du bien commun.

Notons que l’édition 2026 marque une année record, tant par le nombre de projets reçus que par la valeur totale des subventions attribuées s’élevant à 120 000 $. Cette croissance témoigne d’un fort engouement des établissements scolaires pour les projets environnementaux, tout en révélant un besoin criant de financement pour soutenir ces initiatives essentielles, particulièrement dans un contexte de coupures budgétaires.