Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Édition 2026

Recherche, créativité et éloquence à l’Expo-sciences du CSSBE

durée 18h00
22 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La Polyvalente Bélanger de Saint-Martin accueillait, ce jeudi 22 janvier, la 28e édition de l’Expo-sciences du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), un événement qui a permis à des élèves du primaire et du secondaire de la région de présenter leurs projets de recherche à la communauté, tout en développant des compétences qui dépassent largement le cadre scolaire.

L’activité a réuni 44 kiosques scientifiques et des jeunes âgés de la 3e année du primaire jusqu’à la 5e secondaire, issus notamment des écoles de Saint-Gédéon, Saint-Côme-Linière et des polyvalentes de la Beauce. Le public était invité à circuler entre les kiosques en soirée, avant que les projets ne soient évalués par des juges dès demain.

Pour Chantal Poulin, conseillère pédagogique en science et technologie et organisatrice de l’événement, l’Expo-sciences va bien au-delà des sciences dites « pures ».

« L’expo-science, c’est une compétition où les jeunes doivent faire une recherche sur le sujet de leur choix. Les sciences sont prises de façon très large : ça peut être les sciences humaines, la psychologie, la sociologie, l’histoire, la géographie. Ils se posent une question et doivent trouver une réponse », explique-t-elle.

Les élèves peuvent aussi choisir une approche plus concrète. « Ils peuvent concevoir un objet, identifier un besoin et expliquer leur démarche. Ils sont jugés autant sur le contenu de leur recherche que sur la façon de livrer leur message, la présentation orale et la qualité du visuel », précise Mme Poulin.

Des sujets variés… et parfois surprenants

Sur place, les visiteurs ont pu découvrir une grande diversité de thèmes : volcans, Deuxième Guerre mondiale, différents types de cancers, l’espace — des étoiles à la possibilité de vie sur Mars —, mais aussi des sujets très ancrés dans la réalité des jeunes, comme les dangers des boissons énergisantes ou les paralysies du sommeil.

Certains projets se démarquaient par leur originalité, notamment une recherche sur la bioluminescence, la mémoire des cheveux, ou encore un duo d’élèves ayant conçu une guitare accompagnée d’une pédale « fuzz ».

« Le même sujet peut être traité de façon complètement différente, souligne l’organisatrice. On peut avoir deux équipes sur Alzheimer : une va parler des traitements, l’autre de l’impact dans la vie quotidienne ou de la chimie du cerveau. »

Selon Chantal Poulin, l’Expo-sciences joue un rôle clé dans le développement des jeunes. « Souvent, ce ne sont pas des élèves qui ont un profil sportif ou artistique. C’est leur compétition à eux. On leur donne un moyen d’aller plus loin et d’être fiers de ce qu’ils aiment. »

Elle observe aussi des retombées concrètes en classe. « Des enseignants disent : “Mon dieu, maintenant, il est capable de mieux s'exprimer.” Des élèves de secondaire disent qu’ils avaient peur des entrevues, mais ici, ils travaillent aussi sur ça. La science devient un prétexte pour développer d’autres compétences. »

De la Beauce jusqu’aux finales provinciales et nationales

L’Expo-sciences locale constitue la première étape d’un parcours pouvant mener plus loin. Les meilleurs projets sont sélectionnés pour les finales régionales, puis provinciales et nationales.
« L’an passé, une dizaine d’équipes de la Beauce sont allées à Québec. Un élève d’ici a même représenté la région au provincial à Montréal », rappelle Mme Poulin.

Dans un contexte où les écoles doivent composer avec des contraintes de temps et de ressources, la tenue de l’événement demeure, selon elle, essentielle. « Je me bats pour l’organiser parce que les élèves, les enseignants et les écoles en ressortent gagnants. »

À Saint-Martin, cette édition a une fois de plus démontré que la relève beauceronne sait faire preuve de curiosité, de rigueur et de créativité, tout en trouvant à l’Expo-sciences un espace pour s’exprimer autrement que par les parcours traditionnels.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de 50 participants au concours intercollégial en génie industriel

Publié hier à 17h00

Plus de 50 participants au concours intercollégial en génie industriel

Le Cégep Beauce-Appalaches a accueilli, les 14 et 15 janvier, la toute première édition québécoise de l’intercollégial en Technologie du génie industriel. L’événement a rassemblé près de 55 étudiantes et étudiants provenant de six cégeps, ainsi qu’une quinzaine de membres du personnel enseignant, partenaires et bénévoles, autour de la résolution ...

LIRE LA SUITE
Une vingtaine de projets beaucerons soutenus par la Fondation Monique-Fitz-Back

Publié hier à 10h00

Une vingtaine de projets beaucerons soutenus par la Fondation Monique-Fitz-Back

La Fondation Monique-Fitz-Back a annoncé que 122 projets éducatifs innovants à vocation environnementale et sociale seront soutenus dans le cadre de l’édition 2026 de son Programme d’aide financière, dont une vingtaine en Beauce. Déployés dans les 17 régions administratives du Québec, les projets soutenus permettront de sensibiliser plus de 37 ...

LIRE LA SUITE
La 28e Expo-sciences présentée à la polyvalente Bélanger

Publié le 17 janvier 2026

La 28e Expo-sciences présentée à la polyvalente Bélanger

L’Expo-sciences du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) revient pour une 28e année. Le CSSBE invite le public à venir explorer les kiosques  scientifiques des élèves le jeudi 22 janvier, entre 18 h et 20 h, à la polyvalente Bélanger de Saint Martin.   Les visiteuses et visiteurs pourront constater la créativité et la rigueur ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge