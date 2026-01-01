Caroline Bouchard reconduite à la direction générale du Cégep Beauce-Appalaches

Le conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches vient d’annoncer le renouvellement du mandat de Caroline Bouchard, à la direction générale de l’établissement.

Celui-ci sera d'une durée de cinq ans, soit jusqu’en 2031.

Directrice générale depuis 2021, Mme Bouchard a su guider le Cégep dans un contexte marqué par plusieurs transformations institutionnelles et régionales. Son approche mobilisatrice, sa vision stratégique et sa fine maîtrise des dossiers institutionnels ont permis de soutenir le développement du Cégep et de consolider son rôle au sein de la région.

«Le conseil d’administration a pu constater la qualité du travail accompli et la solidité des résultats obtenus au cours de son premier mandat, explique François Giroux, président du conseil d’administration. Sa vision de la gouvernance du Cégep, sa capacité à anticiper les tendances, à innover, à mobiliser les équipes et à entretenir des partenariats stratégiques ont motivé notre décision de renouveler son mandat.»

Malgré un contexte exigeant et en constante évolution, la directrice a soutenu le développement des campus et des programmes du Cégep Beauce-Appalaches. Grâce à sa connaissance des enjeux et à sa capacité à piloter des dossiers structurants, elle a assuré une gouvernance rigoureuse du Cégep, tant sur le plan financier que sur le plan humain. Son mandat a également eu un impact direct sur l’expérience étudiante, notamment par l’amélioration des infrastructures (ex.: palestre, laboratoires en Techniques policières et Soins préhospitaliers d’urgence, modernisation des classes), le soutien aux initiatives étudiantes, le développement de la carte des programmes, à la formation régulière et à la formation continue, ainsi que la consolidation de partenariats.

Cette orientation vers les résultats s’est traduite par un souci constant envers la réussite étudiante. Plusieurs mesures de soutien ont été renforcées afin d’accompagner les étudiant(e)s et de favoriser leur persévérance, permettant au Cégep de se situer parmi les établissements affichant d’excellents taux de réussite au secteur régulier ainsi qu’à la formation continue. De plus, le Cégep a vu sa clientèle étudiante augmenter de près de 21 % depuis l’arrivée en poste de Mme Bouchard.

Tout au long de son mandat, elle s’est démarquée par une approche profondément axée sur l’humain et la collaboration. Reconnue pour son accessibilité, elle a accordé une grande importance à l’écoute, à la participation et au travail d’équipe, ce qui a favorisé l’engagement du personnel, le sentiment d’appartenance et une cohésion accrue entre les secteurs de l’organisation.

Elle a également développé et consolidé des partenariats régionaux avec différents acteurs économiques, éducatifs et communautaires afin de favoriser le rayonnement du Cégep Beauce-Appalaches, l’accès à la formation ainsi que l’attractivité étudiante en Chaudière-Appalaches.

«Je remercie le conseil d’administration pour sa confiance renouvelée, mentionne la principale intéressée. Ce mandat, je le vois avant tout comme un projet collectif, porté par des équipes profondément investies auprès des étudiant(e)s.»

Ce second mandat débute avec le déploiement du nouveau Plan stratégique 2025-2030, un exercice dont Mme Bouchard est particulièrement fière. « Avec le nouveau Plan stratégique 2025-2030, issu d’une démarche participative avec nos étudiant(e)s, notre personnel et nos partenaires, nous allons continuer de placer la réussite au cœur de nos décisions et de contribuer au développement de notre communauté. »

