Les Pirates de la Chaudière remportent la finale locale de Cégeps en spectacle

Avec leur mise en scène et leur prestation musicale, les Pirates de la Chaudière ont séduit le jury et remportent ainsi la finalement locale de Cégeps en spectacle 2026 du Cégep Beauce-Appalaches.

« Le choix que nous avons fait va très bien représenté le Cégep. Ils nous ont fait sourire, taper du pieds, ils ont partagé leur énergie et dans un contexte incroyable de référence régionale, nous avons trouvé le trésor », a annoncé Annie Cliche, représentante du jury.

Le groupe composé de Charles Barbeau, Edward Bolduc, Tommy Bolduc, Alexis Labbé et William Mathieu participera donc à la finale régionale qui se tiendra le 21 mars au campus de Montmagny du Cégep de La Pocatière. Ils ont également obtenus une bourse de 600$ offerte par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches. « Chers marins, je veux vous remercier d'avoir crier et de nous avoir encouragé. Nous pensons que le trésor était seulement de se développer, mais jamais nous avions cru que le trésor serait de gagner le prix local! », a mentionné avec conviction le chanteur du groupe qui se fait appeler Barbe Rousse.

De leur côté, Les colocataires, composés de Charles Barbeau, Olivier Bernatchez, Damien Chartrand et Mavrick Pomerleau, ont conquis le coeur du public. Ils se sont aussi vu remettre un montant de 500$ par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Une soirée haute en couleur

Au total, dix numéros ont été interprétés par 29 artistes ce mercredi soir. Allant du chant et de la musique à la danse et au théâtre, le public en a vue de toutes les couleurs.

Parmi les numéros musicaux se trouvaient également, Alicia Guay avec une interprétation de Stromae, Nova Ink (Fabrice Kouakou) avec ses créations musicales originales, le groupe de métal Neleph, formé de Tommy Bolduc, Damien Chartrand, Rafaël Fecteau et d’Anaël Lacroix, le groupe de rock formé de Charles Barbeau, Vincent Fortin, Madisson Lachance, Mavrick Pomerleau et Phillipe Robitaille.

Du côté des créations originales, Noémie Langlois, du campus de Sainte-Marie, a présenté Une lettre à la personne que j’étais, tandis que Mary-Ann Baillargeon a livré une composition touchante intitulée Foutue maladie. La troupe de théâtre formée d’Esteban Bolduc, Tristan Boulet Dubois, Raphaël Fourrier, Maïka Gagné, Alexia Hébert, Julia Lachance, Rose-Marie Lagrange, Laurie-Maude Perreault et Marylou Therrien a interprété une création collective intitulée Faites juste CLAQUER!.

Enfin, un numéro de danse appelé Violet, a été présenté par Ariane Boulanger, Léanne Carrier, Kayla Duquette, Alexia Hébert, Rose-Marie Lagrange, Maya Mathieu, Camille Nadeau et Faye Thibault.

Entre chaque numéro, la soirée était animée par une équipe étudiante composée d’Esteban Bolduc, Tristan Boulet-Dubois, Sarah-Maude Brassard, Florence Breton, Daphné Champagne, Raphaël Fourrier, Maika Gagné, Julia Lachance et Éloi Morin, avec des textes d’Harold Gilbert.

Membres du jury

Rappelons que les numéros ont été évalués selon les critères d’originalité, de présence et de talent par les membres du jury. Sous l’encadrement d’Anouk Gaudet, le jury est composé d’Annie Cliche, figure du milieu de la danse en Beauce, de Pierre-Hervé Goulet, auteur, compositeur et interprète, de Sarah Fortin, autrice, compositrice, interprète et finaliste de La Voix en 2019, de Guy Vincent, musicien, entrepreneur et artisan, ainsi que de Caroline Veilleux, interprète et régisseuse aux événements culturels de la Ville de Saint-Georges.