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Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie

Le conventum de la «Promotion 1986» est en préparation

durée 12h00
16 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Le comité organisateur du Conventum 40 ans de la promotion 1986 de la Polyvalente Benoît-Vachon prépare une grande soirée de retrouvailles en juin prochain à Sainte-Marie.

L'invitation est lancée à toutes celles et ceux qui ont obtenu leur diplôme cette année-là, peu importe le programme suivi — régulier, professionnel court ou long.

Quarante ans après avoir rendu les livres à la bibliothèque (ou pas…), les finissants de 1986 se retrouveront pour une soirée dont on parlera encore dans 40 ans: bonne table, musique qui sonne bon les années 80, retrouvailles improbables et aussi quelques surprises soigneusement concoctées par le comité. Venez comme vous êtes; les cheveux ont peut-être changé, mais le party, lui, sera présent.

Le comité, dont les membres sont Andrée Faucher, Chantal Mercier, Daniel Doucet, Nicolas Asselin et Sophie Gagnon, recherche activement tous les anciens élèves des municipalités de Sainte-Marie, Saint-Bernard, Saint-Isidore, Sainte-Hénédine, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice, Saint-Sylvestre, Scott, Saint-Elzéar et Sainte-Marguerite. 

On peut communiquer avec les organisateurs par courriel (conventum40pbv@gmail.com), en consultant le groupe Facebook Polyvalente Benoit-Vachon (Promotion 1986), ou encore par messagerie privée Facebook auprès de Sophie Gagnon, Andrée Faucher, ou encore Daniel Doucet.

 

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