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Cégep Beauce-Appalaches

L’enseignante Andrée Delisle reçoit une mention d’honneur en pédagogie

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9 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

L'expertise et l'engagement d'Andrée Delisle, enseignante en assurance de dommages à la Formation continue du Cégep Beauce-Appalaches, lui ont valu une mention d'honneur de l'Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC).

Cette distinction lui a été remise lors du colloque annuel de l'organisation, tenu du 3 au 5 juin à Drummondville.

En poste depuis 2011, Mme Delislle est reconnue pour sa passion, sa rigueur et son esprit d'innovation. Pionnière de l'enseignement en ligne depuis 18 ans, elle a contribué à l'évolution des pratiques pédagogiques en développant des formations hybrides et asynchrones adaptées aux réalités de la formation continue.

Figure bien connue de l'industrie de l'assurance et de l'Autorité des marchés financiers (AMF), elle joue un rôle important dans la formation de la relève professionnelle. « Ce qui distingue Andrée, c'est l'attention qu'elle porte à chaque personne qu'elle accompagne. Depuis de nombreuses années, elle a un impact positif sur ses étudiants et étudiantes, et sa volonté de les voir réussir fait d'elle une enseignante très appréciée. Nous saluons avec fierté cette reconnaissance pleinement méritée », a déclaré Marie-Ève Labbé, directrice des services de la formation continue. 

« La reconnaissance par les pairs est tellement gratifiante; un honneur que je garderai en tête longtemps », a mentionné la lauréate.

Mme Delisle devient la dixième personne de l'établissement à recevoir cet honneur depuis 2016. « Cette distinction revêt une signification particulière puisqu'il s'agit de la première mention d'honneur décernée à une enseignante de la Formation continue du Cégep Beauce-Appalaches. Elle témoigne de la qualité de l'enseignement offert dans notre établissement et nous rend très fiers », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale du CBA.

 

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