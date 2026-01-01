Des parcours remarquables soulignés au Gala Distinction du CSSBE

Les équipes de la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et des Services aux entreprises (SAE) du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont réuni près de 300 invités le 4 juin, à l’occasion de leur gala annuel.

L'événement a permis de souligner la persévérance et la réussite de quelque 180 personnes finissantes. Il met en lumière le parcours inspirant d’adultes déterminés à faire reconnaître leurs compétences ou à entreprendre une démarche de formation en milieu professionnel, souvent en conciliant travail, famille et études.

« Derrière chaque réussite se trouvent des sacrifices, des efforts et une grande volonté de se dépasser. Nos finissants ont démontré qu’il est possible d’atteindre un objectif dont ils peuvent être profondément fiers, malgré les défis du quotidien », a souligné Mélanie Lessard, conseillère pédagogique en reconnaissance des acquis et des compétences.

Au cours de la soirée, plusieurs personnes ont reçu un diplôme ou une attestation d’études professionnelles dans une variété de programmes. Deux bourses de 250 $ ont également été remises, de même que six certificats de la Fondation du mérite scolaire.

« Nos finissants ont relevé un défi important avec persévérance, et leur réussite est une source de grande fierté autant pour eux-mêmes que pour leurs proches et pour toute notre communauté éducative », d'ajouter le coordonnateur du Service de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises, Alexandre Poulin.