Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Distribuées par la FCSUCA

Remise de 20 500 $ en bourses à la communauté étudiante du CUA 

durée 15h00
9 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Par Salle des nouvelles

La Fondation de la Corporation des services universitaires en  Chaudière-Appalaches (FCSUCA) a procédé, la semaine dernière, à sa remise annuelle de bourses d’études. 

Au total, une somme de 20 500 $ a été versée à des étudiantes du Centre universitaire des Appalaches (CUA), afin de souligner leur engagement, leur persévérance et l’excellence de leur parcours  universitaire. 

Pour cette édition, quatre partenaires se sont joints à la Fondation afin de soutenir la réussite étudiante: l’Œuvre St-Édouard, la Corporation du Petit Séminaire de Saint-Georges de Beauce, le Fonds  philanthropique pour le soutien des activités du CUA et le Conseil consultatif de l’université en Beauce (CCUB).

Voici les récipiendaires de cette année:

Bourses d’excellence – 2 000 $

• Maléna Grondin, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
• Julianne Lapointe, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
• Laury Anselm, baccalauréat en sciences infirmières
• Sarah Bernard, baccalauréat en travail social.  

Bourses de persévérance – 1 500 $

• Marie-France Simard, baccalauréat en sciences infirmières
• Marie-Ève Poulin, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
• Stéphanie Bolduc, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
• Fatima Barriga Monroy, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
• Bibiana Monzerrat Corral Gomez, certificat en gestion des ressources humaines
• Jessica Sévigny, baccalauréat en travail social
• Christine Barrette, certificat en gestion des ressources humaines.  

Coup de cœur du jury – 2 000 $ 

• Cloé Thélisma, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire

Lors de la cérémonie de remise, le directeur général du CUA, Patrick Busque, a souligné l’importance de cet appui pour la communauté étudiante: « Derrière chaque parcours universitaire se trouvent des efforts, des sacrifices et une grande persévérance. Ces bourses représentent bien plus qu’une aide financière: elles témoignent de la confiance et de l’encouragement que la Fondation et ses partenaires accordent à notre relève. Nous leur en sommes profondément reconnaissants. »

Rappelons que depuis 35 ans, le CUA a décerné plus de 3 000 diplômes à des étudiantes et  étudiants du territoire.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’enseignante Andrée Delisle reçoit une mention d’honneur en pédagogie

Publié à 8h00

L’enseignante Andrée Delisle reçoit une mention d’honneur en pédagogie

L'expertise et l'engagement d'Andrée Delisle, enseignante en assurance de dommages à la Formation continue du Cégep Beauce-Appalaches, lui ont valu une mention d'honneur de l'Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC). Cette distinction lui a été remise lors du colloque annuel de l'organisation, tenu du 3 au 5 juin à ...

LIRE LA SUITE
Wilyam Couture revient sur son expérience aux Olympiades canadiennes des métiers

Publié le 7 juin 2026

Wilyam Couture revient sur son expérience aux Olympiades canadiennes des métiers

Wilyam Couture, étudiant en charpenterie-menuiserie au centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) , a remporté la deuxième place aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies au Enercare Centre de Toronto, le mois dernier. En entrevue avec EnBeauce.com, le Beaucevillois de 19 ans est revenu sur cette expérience très ...

LIRE LA SUITE
Des élèves de la Haute-Beauce atteignent le Sommet de l'espoir

Publié le 5 juin 2026

Des élèves de la Haute-Beauce atteignent le Sommet de l'espoir

Quelque 264 élèves de la Haute-Beauce ont participé, le 29 mai dernier, au Sommet de l’espoir, une ascension du mont Morne, à Saint-Sébastien, le tout dans le but de récolter des fonds au profit de la Société canadienne du cancer. Sous le thème Nos petits pas pour de grands courageux, les jeunes de l'élémentaire provenant de l'école Roy et ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge