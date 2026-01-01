Des élèves représenteront la Polyvalente Benoit-Vachon en finale régionale

Des élèves de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, ont été sélectionnés pour représenter leur école lors de la finale régionale de Secondaire en spectacle, à la suite du Polyshow 2026 présenté ce jeudi 19 mars à la salle Méchatigan.

Parmi les huit numéros en compétition lors de cette finale locale, deux prestations ont été retenues par le jury. Il s’agit du groupe composé d’Arnaud Lacasse, Malik Normand, Élie Roy, Jérémy St-Hilaire et Jossua Thibault, pour leur interprétation de Compter les corps, ainsi que de Maylia Nolet, qui a présenté la chanson Voilà.

Ces élèves participeront à la finale régionale prévue le 1er avril, également à la salle Méchatigan. L’événement réunira des participants de sept écoles de Chaudière-Appalaches, qui tenteront de se qualifier pour l’étape provinciale.

Les lauréats ont reçu une bourse de 75 $, offerte par Ovascène, en reconnaissance de leur performance.

De son côté, le prix Coup de cœur du public a été remis à Isabelle, qui s’est vu attribuer une bourse de 50 $, également offerte par Ovascène.

Pour rappel, le Polyshow constitue un rendez-vous annuel permettant aux élèves de la Polyvalente Benoît-Vachon de présenter leurs talents artistiques sur scène, tout en servant de tremplin vers les différentes étapes de Secondaire en spectacle.