Plus de 100 élèves à l’Amicale de robotique

La polyvalente Saint-François de Beauceville a accueilli, le 24 avril dernier, l’Amicale de robotique 2026 du Centre de services scolaires Beauce-Etchemin (CSSBE).

Plus de 100 élèves, regroupés en 34 équipes provenant de six écoles du réseau scolaire, ont participé à cette journée axée sur la créativité, la collaboration et l’ingéniosité.

Organisé en partenariat avec Robotique Zone01, l’événement prenait la forme d’une compétition locale officielle. « Les défis proposés aux élèves s’inspiraient directement des compétitions régionales et nationales, ce qui a permis de les plonger dans un contexte réaliste et stimulant où la créativité, la collaboration et la résolution de problèmes étaient à l’honneur », a souligné Véronique Gilbert, conseillère pédagogique au CSSBE.

Sous le thème Libérer Merodian, les équipes devaient concevoir et programmer des robots capables de relever différentes missions afin de libérer un pays imaginaire envahi par le roi Hex. La journée s’est amorcée par une cérémonie d’ouverture originale, La danse royale des robots », présentée par des élèves de 4e année de l’école Notre-Dame de Saint-Elzéar.

Les défis sur tapis, adaptés aux niveaux primaire et secondaire, se sont déroulés en matinée. À l’issue de ces duels, les équipes suivantes se sont démarquées:

Niveau 2e cycle primaire

1re position

Équipe Les Sauveurs de Merodian — École Notre Dame de Saint-Elzéar

2e position

Équipe Les Sauveuses de Merodian — École Notre Dame de Saint-Elzéar

3e position

Équipe Les Cavalières — École Notre-Dame de Saint Elzéar

Niveau 3e cycle primaire

1re position

Équipe LML Girls — École Monseigneur-Feuiltault de Sainte-Marie

2e position

Équipe Les Best — École Monseigneur-Feuiltault de Sainte-Marie

3e position

Équipe Despacito Girls — École Monseigneur Feuiltault de Sainte-Marie

Niveau Secondaire

1re position

Équipe ESV 2 — École secondaire Veilleux de Saint-Joseph

2e position

Équipe ESV 1 — École secondaire Veilleux de Saint-Joseph

3e position

Équipe ESV 3 — École secondaire Veilleux de Saint-Joseph

Enfin, le moment très attendu de la journée, le défi Clic Sumo, a réuni 13 équipes de tous les niveaux lors de combats de robots-sumo. Les équipes gagnantes qui se sont classées, dans l'ordre, sont Maxi Bob Pro (École Notre-Dame de Saint-Elzéar), ESV_Sumo (École secondaire Veilleux de Saint-Joseph), et Les Frérots de la Mort (École Monseigneur-Feuiltault de Sainte-Marie).