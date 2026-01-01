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CEA Monseigneur-Beaudoin-Les Sources

Une murale comme projet de persévérance scolaire 

durée 09h15
4 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

C’est le vendredi 24 avril que le centre d’éducation des adultes  (CEA) Monseigneur-Beaudoin-Les Sources a procédé au vernissage d’une murale qui orne ses murs.  Celle-ci a été réalisée par Jack Doyon, élève à la formation générale des adultes. 

Le projet de cette murale découle d’une initiative de Nancy Lachance, enseignante au CEA  Monseigneur-Beaudoin-Les Sources, afin d’accompagner Jack dans son cheminement académique,  mais surtout cultiver sa persévérance scolaire.  

« Au tout début, mon projet était de réaliser une bande dessinée pour les enfants. Mais celui-ci s’est  transformé pour devenir une murale. J’ai eu la chance d’avoir " carte blanche " pour la thématique et  j’ai opté pour les cartoons. Pour moi, c’est un style qui rallie tout le monde », a partagé Jack. 

Il a fallu plus d’un an et demi pour créer la murale. On y trouve des personnages de bandes dessinées  des années 1897 à 2018. Afin de représenter le plus fidèlement les personnages, Jack a étudié  longuement le style de leurs créateurs. « Ce que je retiens le plus de ce projet, c’est le soutien que j’ai  reçu du personnel scolaire et de mes amis. En plus de mettre des efforts dans cette murale, j’ai eu  une motivation à poursuivre ma formation », ajoute Jack. 

Pour la directrice du centre, Nataly Blondin, cette murale est  bien plus qu’une œuvre artistique, elle est un exemple concret de persévérance, d’engagement et de  réussite scolaire: « Cette murale témoigne non seulement du travail exceptionnel de Jack, mais aussi  de tout ce que la persévérance et l’accompagnement bienveillant peuvent rendre possible. » 

Rappelons quele centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin-Les Sources accueille plus de 1480 élèves dans l’ensemble de ses points de  service. Le personnel dévoué centre ses actions sur la réussite personnelle et scolaire de chacune et  chacun. Plusieurs services d’aide à l’élève sont offerts, comme les services d’orientation scolaire et professionnelle, de psychologie, d’éducation spécialisée et d’animation à la vie étudiante. 

Le centre offre également des cours populaires à plus de 450 personnes sur le territoire de la Beauce  et des Etchemins.

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