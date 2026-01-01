Le Cégep Beauce-Appalaches reconnaît ses leaders sportifs et socioculturels

Les galas reconnaissance du volet socioculturel et des sports du Cégep Beauce-Appalaches, tenus le 30 avril, ont souligné l’engagement et les réalisations de la communauté étudiante du campus de Saint-Georges.

Cette soirée festive a permis de saluer la créativité, l’implication, et l’excellence sportive et artistique de l’année de plus de 350 étudiantes et étudiants.

En reconnaissance de leur apport exceptionnel à la vie collégiale, des prix ont été remis à ces artistes, ces athlètes et ces membres de comités étudiants.

Les récipiendaires des sports

Le Trophée Ben-Gravel, soulignant l’engagement communautaire, a été remis à Wylliam Veilleux, en football, pour son implication soutenue dans plusieurs initiatives, dont Moisson Beauce et Opération Nez Rouge.

L’étudiante-athlète par excellence est Alicia Fluet, en flag football. Elle s’est démarquée par sa rigueur, sa détermination et son éthique de travail, maintenant un haut niveau de performance autant sur le terrain que dans ses études.

La recrue par excellence est Mathilde Alexia Pelletier, en rugby et basketball féminin division 3. Elle s’est distinguée par ses qualités athlétiques et son impact immédiat, s’imposant rapidement comme une joueuse clé dans ses deux disciplines.

L’équipe par excellence est celle de hockey junior AAA des Condors, qui s’est démarquée par son parcours remarquable en séries éliminatoires, faisant preuve de résilience pour atteindre la finale après une remontée impressionnante.

L’athlète féminine par excellence est Julianne Proteau, en volleyball féminin division 2. Elle s’est illustrée par des performances dominantes dès sa première saison, étant notamment nommée joueuse la plus utile de la ligue.

L’athlète masculin par excellence est Hubert Drouin, en football. Joueur polyvalent tenant un rôle clé au sein de l’offensive des Condors, il a connu une saison impressionnante, se classant parmi les meilleurs de la ligue pour les verges gagnées et les touchés.

Les récipiendaires du socioculturel

La personnalité bénévole de l’année est Julianne Nadeau, une étudiante en Sciences de la nature qui s’est démarquée par son dévouement et son engagement constant au sein de la communauté collégiale.

La personnalité espoir entrepreneurial de l’année est Mia Bolduc, étudiante en Arts, lettres et communication, profil Création et médias. Elle s’est distinguée par ses idées novatrices, son esprit entrepreneurial et sa capacité à inspirer par son ambition et sa détermination.

La personnalité découverte de l’année est Florence Breton, une étudiante en Sciences de la nature qui s’est révélée de façon remarquable et a rapidement su se démarquer en laissant une impression positive au sein de la communauté étudiante.

La personnalité leadership de l’année est Mélanie Vachon, étudiante en Techniques de comptabilité et de gestion. Elle inspire les autres par sa vision, son attitude, ainsi que sa capacité à rassembler et motiver son entourage.

La personnalité artistique de l’année est Rose-Marie Lagrange, étudiante en Techniques de design d’intérieur. Elle s’est illustrée par sa créativité, son talent et la qualité de ses réalisations. Par son expression artistique, elle enrichit la vie culturelle au Cégep.

Prix Coup de cœur

Des prix Coup de coeur ont également été décernés pour l'implication dans les comités étudiants.

Comité socio: Diego Fortin (Techniques de comptabilité et de gestion)

Comité LGBTQ+: Alexa Vencatachellum (Techniques d’éducation spécialisée)

Comité photo: Jamie Poulin (Sciences de la nature)

Comité technique: Léonard Toulouse (Sciences de la nature)

Association générale étudiante: Laura Hétu (Sciences de la nature)

Défi entrepreneur: Mélanie Vachon (Techniques de comptabilité et de gestion)

Théâtre L’Épisode: Mélina Bergeron (Arts visuels)

Improvisation Les Pissenlits: Rose Deblois (Sciences de la nature)

Animation (Mercredi-Étudiant et Cégeps en spectacle): Florence Breton (Sciences de la nature)

Artistes (Mercredi-Étudiant et Cégeps en spectacle): Charles Barbeau (Technologie du génie industriel)

Danse L’Étadâme: Faye Thibault (Technologie du génie civil)