Cégep Beauce-Appalaches: deux programmes reviennent à Lac-Mégantic

En raison d'une augmentation des demandes d'admission, les programmes de Soins infirmiers et de Techniques d’éducation spécialisée seront de retour cette année au campus de Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches, après une interruption d'un an.

« Grâce aux efforts de toute la communauté et à la mobilisation remarquable de nos partenaires, nous sommes fiers de confirmer le démarrage des programmes de Soins infirmiers et de Techniques d’éducation spécialisée au campus de Lac-Mégantic dès cet automne. C’est une excellente nouvelle pour notre région, puisque ces deux programmes sont essentiels pour former une relève attendue dans des milieux où les besoins sont bien réels », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.

Le nombre de demandes reçues durant le 1er tour, qui s’est terminé le 1er mars dernier, confirme le démarrage de ces deux programmes techniques dès l’automne et l’accueil de nouvelles cohortes d’étudiant(e)s. Alors que le programme de Techniques d’éducation spécialisée est offert en alternance au campus de Lac-Mégantic, celui de Soins infirmiers n’avait pas démarré l’an dernier en raison d’un nombre insuffisant de demandes.

Des incitatifs pour choisir Lac-Mégantic

Différentes initiatives ont été mises en place afin de soutenir le recrutement, notamment grâce à la mobilisation du milieu et à l’ajout de mesures financières incitatives. À Lac-Mégantic, des partenaires du territoire se sont mobilisés pour favoriser l’attractivité de la relève en Soins infirmiers en offrant une aide financière de 1 000 $ aux étudiant(e)s.

Cette aide financière s’ajoute aux mesures offertes par le gouvernement du Québec, dont la bourse Parcours, pouvant atteindre 22 500 $, pour les étudiant(e)s admissibles résidant à plus de 60 km de leur lieu d’études. À l’automne, elle est accessible dans les trois programmes techniques du campus, soit Soins infirmiers, Techniques d’éducation spécialisée et Soins préhospitaliers d’urgence. Dans le cas du programme de Soins préhospitaliers d’urgence, elle s’applique également lors de la poursuite des études à Saint-Georges en 2e et 3e année. Des bourses de soutien à la réussite sont aussi offertes, pouvant atteindre 2 500 $ en Soins infirmiers et 2 300 $ en Techniques d’éducation spécialisée.

Programmes encore ouverts

Tous les programmes du campus de Lac-Mégantic sont ouverts au 2e tour d’admission, qui se termine le 1er mai 2026. Il est possible de déposer une demande dans les programmes préuniversitaires, soit les deux profils en Sciences humaines (Humain, société et monde ou Mathématiques et enjeux contemporains), et Sciences de la nature, ainsi que dans les programmes techniques en Soins préhospitaliers d’urgence, Soins infirmiers et Éducation spécialisée.