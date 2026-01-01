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Fin des activités de «L’Aide Étudiante de la Chaudière Inc»

Un legs de 60 000 $ à la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

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24 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a reçu un legs de 60 738 $ de L’Aide Étudiante de la Chaudière Inc. (AEC), qui met fin à ses activités après plus de 70 ans à soutenir l’accès aux études postsecondaires dans la région.

La mission de l’organisme se poursuivra par l’entremise de la Fondation, une organisation bien ancrée dans le milieu, a indiqué l'administrateur et secrétaire-trésorier de l'AEC, Rémi Dallaire: «Le choix de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches s’est ainsi imposé, en raison de sa proximité avec la communauté étudiante et de son rôle actif auprès de celle-ci. Elle constitue un relais naturel pour poursuivre cet engagement.»

Dans le même sens, la présidente de la Fondation, Nathalie Poulin, a déclaré que «nous poursuivrons les actions d’accompagner les étudiantes et les étudiants dans leur parcours. Cet héritage viendra renforcer le soutien offert par la Fondation, notamment par l’attribution de bourses, et contribuera à favoriser l’accès aux études collégiales ainsi qu’à la vitalité de notre région

Depuis son démarrage en 1954, L’Aide Étudiante de la Chaudière Inc. a accordé 784 prêts à 379 étudiantes et étudiants, totalisant 431 087 $.

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