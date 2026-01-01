Le conventum de la «Promotion 1986» se tiendra à Saint-Elzéar

C'est au centre communautaire de Saint-Elzéar que se déroulera le Conventum 40 ans de la promotion 1986 de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie.

La date retenue par le comité organisateur de cette grande soirée de retrouvailles est le samedi 13 juin.

L'invitation est lancée à toutes celles et ceux qui ont obtenu leur diplôme cette année-là, peu importe le programme suivi — régulier, professionnel court ou long. On recherche activement tous les anciens élèves des municipalités de Sainte-Marie, Saint-Bernard, Saint-Isidore, Sainte-Hénédine, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice, Saint-Sylvestre, Scott, Saint-Elzéar et Sainte-Marguerite.

Un appel est également lancé aux entrepreneurs et aux commerces de la région qui voudraient s'associer à l'événement, soit comme commanditaire ou par le don de prix de présence, alors que l'on souhaite réunir quelque 300 finissantes et finissants. Les intéressés peuvent contacter directement les responsables à info@conventumpbv40.com.

Le prix du billet ainsi que l'heure exacte de la soirée seront communiqués ultérieurement. En attendant, on invite à répondre à un sondage concernant l'activité à la page Facebook Polyvalente Benoit Vachon (promotion 1986).

Pour les finissants, les communications peuvent se faire par courriel (conventum40pbv@gmail.com ou info@conventumpbv40.com), en consultant le groupe Facebook Polyvalente Benoit-Vachon (Promotion 1986), ou encore par messagerie privée Facebook auprès de Sophie Gagnon, Andrée Faucher, ou encore Daniel Doucet.