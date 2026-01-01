Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie

Le conventum de la «Promotion 1986» se tiendra à Saint-Elzéar

durée 08h00
26 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est au centre communautaire de Saint-Elzéar que se déroulera le Conventum 40 ans de la promotion 1986 de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie.

La date retenue par le comité organisateur de cette grande soirée de retrouvailles est le samedi 13 juin.

L'invitation est lancée à toutes celles et ceux qui ont obtenu leur diplôme cette année-là, peu importe le programme suivi — régulier, professionnel court ou long. On recherche activement tous les anciens élèves des municipalités de Sainte-Marie, Saint-Bernard, Saint-Isidore, Sainte-Hénédine, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice, Saint-Sylvestre, Scott, Saint-Elzéar et Sainte-Marguerite. 

Un appel est également lancé aux entrepreneurs et aux commerces de la région qui voudraient s'associer à l'événement, soit comme commanditaire ou par le don de prix de présence, alors que l'on souhaite réunir quelque 300 finissantes et finissants. Les intéressés peuvent contacter directement les responsables à info@conventumpbv40.com.

Le prix du billet ainsi que l'heure exacte de la soirée seront communiqués ultérieurement. En attendant, on invite à répondre à un sondage concernant l'activité à la page Facebook Polyvalente Benoit Vachon (promotion 1986).

Pour les finissants, les communications peuvent se faire par courriel (conventum40pbv@gmail.com ou info@conventumpbv40.com), en consultant le groupe Facebook Polyvalente Benoit-Vachon (Promotion 1986), ou encore par messagerie privée Facebook auprès de Sophie Gagnon, Andrée Faucher, ou encore Daniel Doucet.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un legs de 60 000 $ à la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

Publié le 24 mars 2026

Un legs de 60 000 $ à la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a reçu un legs de 60 738 $ de L’Aide Étudiante de la Chaudière Inc. (AEC), qui met fin à ses activités après plus de 70 ans à soutenir l’accès aux études postsecondaires dans la région. La mission de l’organisme se poursuivra par l’entremise de la Fondation, une organisation bien ancrée dans le milieu, a ...

LIRE LA SUITE
Cégep Beauce-Appalaches: deux programmes reviennent à Lac-Mégantic

Publié le 23 mars 2026

Cégep Beauce-Appalaches: deux programmes reviennent à Lac-Mégantic

En raison d'une augmentation des demandes d'admission, les programmes de Soins infirmiers et de Techniques d’éducation spécialisée seront de retour cette année au campus de Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches, après une interruption d'un an. « Grâce aux efforts de toute la communauté et à la mobilisation remarquable de nos partenaires, nous ...

LIRE LA SUITE
Des élèves représenteront la Polyvalente Benoit-Vachon en finale régionale

Publié le 21 mars 2026

Des élèves représenteront la Polyvalente Benoit-Vachon en finale régionale

Des élèves de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, ont été sélectionnés pour représenter leur école lors de la finale régionale de Secondaire en spectacle, à la suite du Polyshow 2026 présenté ce jeudi 19 mars à la salle Méchatigan. Parmi les huit numéros en compétition lors de cette finale locale, deux prestations ont été retenues par ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge