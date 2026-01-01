Un premier stage au Maroc pour des étudiants en Soins infirmiers

Douze étudiants finissants en Soins infirmiers du Cégep Beauce-Appalaches vivront un stage international au Maroc en janvier 2027.

Une première pour le programme, cette initiative des départements de Soins infirmiers permettra aux étudiants des campus de Saint-Georges et de Lac-Mégantic de réaliser une expérience clinique au sein d’un hôpital marocain ainsi que dans le cadre d’une caravane santé.

Sous la supervision de deux enseignants, les futurs infirmiers découvriront la pratique des soins dans un contexte différent de celui du Québec. Ce stage les amènera à intervenir auprès d’une clientèle de tous âges, vivant des situations aiguës ou chroniques, et à participer à des actions de prévention, de promotion de la santé et de réadaptation dans un milieu moins favorisé.

Une expérience humaine et professionnelle

Au-delà des apprentissages cliniques, cette immersion permettra de développer des compétences essentielles à la pratique infirmière, notamment l’adaptation des interventions à un milieu de soins différent et à des ressources parfois limitées, la communication en contexte multilingue et la collaboration interprofessionnelle. Elle contribuera également à mieux comprendre le fonctionnement de systèmes de santé étrangers ainsi que les défis liés aux inégalités et à l’accès aux soins.

« Les étudiant(e)s auront l’occasion d’établir des liens avec des patient(e)s dont la langue, la culture, les valeurs et les croyances diffèrent de la culture québécoise. Cette expérience contribuera à renforcer leur ouverture, leur sens éthique et leur compréhension des déterminants sociaux qui influencent la santé des populations », ont souligné Karine Parent et Dany Jolin, les enseignants qui accompagneront les étudiants au Maroc.

Pour les étudiants qui prendront part au stage, ce projet représente une occasion unique d’apprentissage. « J’ai vraiment hâte de vivre cette expérience en groupe. Ça va nous permettre de voir comment les soins sont administrés là-bas et comment travaillent les équipes dans un contexte différent du nôtre. On va découvrir d’autres réalités, comme l’accès restreint à un médecin ou à des médicaments, la précarité et les croyances qui peuvent influencer la façon dont les soins sont donnés à la population », a expliqué Chloé Léa Paradis, étudiante en Soins infirmiers au campus de Lac-Mégantic.

Recherche de financement pour soutenir le projet

Afin de concrétiser ce stage, les étudiants mèneront différentes activités de financement au cours des prochains mois. La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches est heureuse de soutenir ce projet en lançant une campagne de dons. Les personnes souhaitant appuyer le projet peuvent contribuer ici.

Il est également possible d’effectuer un don en contactant les enseignant(e)s responsables, Karine Parent (kparent@cegepba.qc.ca) ou Dany Jolin (djolin@cegepba.qc.ca). Un reçu fiscal sera remis par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.