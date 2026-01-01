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Première édition

Près de 1000 élèves ont participé à la tournée des petits Agros aux Etchemins

durée 09h00
11 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La toute première édition de la tournée des petits Agros aux Etchemins, qui s'est tenu le 7 mai, a connu un franc succès.

Près de 1 000 élèves du primaire ont pu de découvrir concrètement le milieu agricole de la région, grâce à ce projet porté par l’Union des producteurs agricoles (UPA) de Chaudière-Appalaches en collaboration avec la MRC des Etchemins.

Cette activité a permis aux jeunes de visiter différentes entreprises agricoles du territoire, favorisant ainsi une meilleure compréhension du travail des producteurs et une sensibilisation à l’importance de l’agriculture, notamment en lien avec la relève agricole.

Au total, 21 groupes d’élèves du primaire provenant de 8 écoles réparties dans 12 municipalités ont pris part à l’activité, représentant autant d’autobus sillonnant Les Etchemins pour aller à la rencontre du milieu agricole. Pas moins de 18 entreprises agricoles – œuvrant dans les secteurs bovin, laitier, avicole, apicole, acéricole et forestier – ont généreusement ouvert leurs portes pour accueillir les jeunes visiteurs.

Au cours de la sortie, les élèves ont pu participer à différentes activités, dont observer des animaux, découvrir de la machinerie agricole et forestière et goûter à des produits locaux. Cette expérience leur ont permis d’échanger directement avec des producteurs passionnés et de mieux comprendre le fonctionnement d’une entreprise agricole.

Afin de prolonger l’expérience, un concours de dessin sur le thème de l’agriculture a également été remis aux participants. Les jeunes sont invités à laisser libre cours à leur créativité, avec la chance de remporter des prix leur permettant de découvrir et savourer des produits agroalimentaires de la région. Les gagnants seront tirés au sort en juin prochain.

Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement les entreprises agricoles participantes pour leur accueil, les équipes-écoles pour leur précieuse collaboration ainsi que les commanditaires pour leur appui essentiel à la réalisation de cette première édition.

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