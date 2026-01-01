Secondaire en spectacle: plus de 275 jeunes attendus aux finales régionales

La relève artistique de la Chaudière-Appalaches sera à l’honneur dès ce mercredi 1er avril, alors que débutent les finales régionales de Secondaire en spectacle, notamment à Salle Méchatigan de Sainte-Marie.

L’événement se poursuivra jusqu’au 10 avril, avec des soirées présentées également à Lévis, et permettra à des centaines de jeunes de la région de monter sur scène.

À noter que pour la Beauce, plusieurs établissements seront représentés avec l'École secondaire Veilleux, la Polyvalente des Abénakis, la Polyvalente Benoit-Vachon, la Polyvalente Bélanger, la Polyvalente de Saint-Georges, l'École des Deux-Rives et l'École Jésus-Marie de Beauceville

Au total, 27 écoles secondaires participent à l’édition 2026, soit plus de 80 % des établissements du territoire. Près de 275 élèves seront impliqués, que ce soit comme artistes, animateurs, techniciens ou organisateurs, dans un cadre qui vise à offrir une première expérience de scène structurée.

Les premières soirées auront lieu les 1er et 2 avril à Sainte-Marie, tandis que les 9 et 10 avril, la compétition se déplacera à Lévis. À chaque représentation, trois numéros seront retenus par le jury pour accéder à l’étape provinciale.

Ces jeunes auront ensuite la possibilité de représenter la région lors du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle, prévu du 28 au 31 mai à Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam. En plus des performances, l’événement inclura des formations et des activités destinées aux participants.

Le programme Secondaire en spectacle, présent dans la région depuis plusieurs années, s’inscrit comme un tremplin important pour les jeunes de la Beauce et de Chaudière-Appalaches qui souhaitent explorer les arts de la scène, que ce soit sur scène ou en coulisses.