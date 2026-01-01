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Plus de 50 équipes inscrites

Une compétition régionale de robotique présentée à Saint-Georges

durée 10h00
13 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

La polyvalente de Saint-Georges sera l’hôte de la compétition régionale de robotique Québec Rive-Sud, qui se déroulera le vendredi 22 mai.

Cet événement d’envergure mettra en lumière le talent et l’ingéniosité de jeunes passionnés de robotique âgés de 13 à 19 ans, issus d’écoles des régions de l’Estrie et de la Chaudière-Appalaches, dont deux écoles secondaires du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE). 

Au total, 53 équipes prendront part à cette compétition régionale et s’affronteront dans six catégories de défis. Parmi celles-ci, quatre équipes représenteront fièrement la polyvalente de Saint Georges, tandis que six équipes proviendront de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce, témoignant de l’engagement marqué des établissements scolaires de la région envers la robotique éducative et les sciences. 

« Au-delà de la performance, cette compétition permet aux élèves de développer des compétences  essentielles comme la collaboration, la créativité et la résolution de problèmes. C’est une expérience  formatrice qui les pousse à se dépasser et à croire en leur potentiel, tout en cultivant leur intérêt pour  la robotique et les sciences », souligne Nil Poulin, enseignant et responsable de la robotique à la  polyvalente de Saint-Georges. 

Les équipes gagnantes de chaque catégorie obtiendront leur laissez-passer pour la finale canadienne,  qui se tiendra à Montréal au mois de juin. De plus, les équipes participant aux catégories WRO Junior et WRO Senior pourraient se qualifier pour la finale mondiale, prévue à Porto Rico à l’automne 2026, offrant ainsi aux jeunes une occasion exceptionnelle de représenter leur région sur la scène internationale.

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