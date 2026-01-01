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Cégep Beauce-Appalaches

Le projet «Espace Libre Marché» récompensé au gala régional du Défi OSEntreprendre

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13 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Le projet Espace Libre Marché, réalisé par Laura Hétu, Fabrice Kouakou et Haitam Oudah, a remporté la première place dans la catégorie collégiale au gala régional du Défi OSEntreprendre, tenu le 29 avril à Sainte-Marie.

Le projet faisait partie des huit initiatives étudiantes ayant représenté le Cégep Beauce-Appalaches aux finales régionales de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie.

Développé par des étudiant(e)s du campus de Saint-Georges, ce marché solidaire prend la forme d’une boutique en ligne exclusive à la communauté étudiante. Les étudiant(e)s peuvent y obtenir gratuitement des cartes-cadeaux d’épiceries ainsi que des articles essentiels du quotidien (paniers alimentaires, produits électroniques de base, vaisselle, ustensiles, débarbouillettes, draps et produits de santé et de beauté, entre autres) dans une approche fondée sur la dignité, l’accessibilité et l’entraide. 

L’idée derrière ce projet est née d’un constat bien réel, explique Laura Hétu: « L’insécurité alimentaire touche un nombre grandissant d’étudiants et d’étudiantes, souvent de manière invisible. Inspirée par la découverte d’un Free Store lors d’une visite à l’Université d’Ottawa, j’ai souhaité adapter ce concept aux réalités du Cégep Beauce-Appalaches afin d’offrir une solution simple, durable et non stigmatisante aux étudiants et étudiantes vivant une situation financière plus précaire. »

Un projet pensé pour faire une différence

Développé entre mars et septembre 2025, ce marché solidaire a nécessité une importante mobilisation étudiante. Haitam Oudah et Fabrice Kouakou, étudiants en informatique, ont conçu l’ensemble de la plateforme Web permettant aux utilisateur(-trice)s d’ouvrir un compte et de passer leurs commandes en ligne de manière confidentielle et sécuritaire. Depuis son lancement officiel le 1er septembre 2025, l’Espace Libre Marché a rapidement démontré son impact avec plus de 200 comptes créés et 120 commandes distribuées dès la première session.

Au-delà de l’aide concrète offerte, le marché solidaire génère des retombées importantes dans la communauté collégiale. Il contribue à réduire le stress financier chez les étudiant(e)s, favorise le bien-être et encourage la réussite scolaire. Il permet également aux membres de l’équipe de mettre en pratique leurs compétences dans un projet réel tout en développant leur esprit entrepreneurial et leur engagement social. 

L’Espace Libre Marché se distingue aussi par son caractère innovant. Grâce à une plateforme numérique développée localement et à une gestion étudiante autonome, il facilite l’accès à des biens essentiels dans une approche fondée sur la dignité et l’entraide. Il contribue ainsi à renforcer la solidarité et le bien-être au sein de la communauté étudiante.

La dernière distinction régionale du Cégep Beauce-Appalaches dans la catégorie collégiale du Défi OSEntreprendre remontait à 2021. La finale nationale se tiendra le 10 juin prochain au Palais Montcalm, à Québec. Les cinq projets de la catégorie collégiale retenus pour cette étape seront dévoilés prochainement parmi les 17 lauréats régionaux du Québec.

« La soirée de remise des prix régionaux a été un moment incroyable pour nos étudiants et étudiantes qui se sont démarqué(e)s autant par leur prestance que par la qualité de leur projet. Pour l’équipe gagnante comme pour l’ensemble de notre communauté étudiante, la reconnaissance reçue de la part des dignitaires et des entrepreneurs et entrepreneuses est une expérience dont ils et elles se souviendront longtemps », a mentionné Charles-Philippe Rodrigue, conseiller à la vie étudiante, entrepreneuriat et développement durable.

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