Don de 1 350 $ pour l'achat d'un piano numérique

La Fondation Bob-Bissonnette vient de remettre un don de 1 350 $ à l’école Lambert, de Saint-Joseph-de-Beauce, et à l’organisation du Concours jeunes solistes.

Ce don permettra à l’organisation du concours d'acquérir un piano numérique de qualité, lequel sera également à la disposition des élèves de l’école Lambert.

Ce sont Sarah Cliche et Véronique Lambert, enseignantes de musique au Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, qui sont les instigatrices de ce projet.

«Nous sommes extrêmement reconnaissantes envers la Fondation Bob-Bissonnette pour leur soutien à notre projet. Grâce à ce don, nous pourrons offrir aux élèves une expérience musicale enrichissante et stimulante », a mentionné Mme Cliche.