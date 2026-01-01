Le Défi 4 km de la santé: quand l’engagement pour bouger se renouvelle 

Plus de 500 élèves, membres du personnel et parents ont pris part, ce vendredi, au Défi 4 km de la santé, une initiative de l’école Monseigneur-Fortier réalisée en collaboration avec l’école Dionne.

Ancrée dans l’histoire de l’établissement, l’activité remonte à 1988. Après quelques années de pause, elle a repris vie il y a quatre ans et mobilise depuis, toute la communauté scolaire.

L’école Monseigneur-Fortier a mis en place, dès la mi-avril, une série de pratiques afin de bien préparer les élèves. Des séances d’entraînement avaient lieu chaque semaine : le mardi pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle, ainsi que le jeudi pour ceux du 2ecycle et du cheminement particulier continu. « Les pratiques hebdomadaires ont permis aux élèves de se préparer progressivement, mais surtout de développer le plaisir de bouger et la confiance en leurs capacités. On a vu une belle progression et beaucoup d’enthousiasme au fil des semaines », a expliqué Christian Mathieu, enseignant d’éducation physique et responsable du comité organisateur.

À l’école Dionne, un club de course a également permis de préparer les élèves de 3e et 4e années. « L’objectif est de leur donner le goût de bouger et de se dépasser. Leur engagement a été remarquable », a souligné la directrice, Claudia Turgeon.

Le jour de l’événement, les élèves, de la maternelle à la 4e année, pouvaient parcourir jusqu’à quatre kilomètres, à leur rythme, après un échauffement collectif tenu dans une ambiance festive. « Cette activité est un bel exemple de collaboration et d’engagement de toute l’équipe-école pour offrir aux élèves une expérience positive, motivante et accessible à tous. Bouger ensemble, c’est aussi apprendre à persévérer et à prendre soin de sa santé », a mentionné Annie Rodrigue, directrice de l’école Monseigneur-Fortier.

L’événement a pu compter sur la présence de Mélodie Morin, joueuse de tennis, ancienne élève et étudiante en enseignement, à titre d’invitée d’honneur.