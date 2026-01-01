La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches remet des bourses à 61 étudiants

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a récemment souligné l’engagement, la persévérance et la réussite de plusieurs étudiant(e)s à l’occasion de ses cérémonies de remise des bourses du printemps, tenues dans les campus de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Mégantic.

Au total, 61 récipiendaires se sont partagé une somme de 21 250 $ en bourses.

Les bourses décernées ont permis de mettre en lumière l’implication des cégépien(ne)s dans leur milieu scolaire et communautaire. « Ces distinctions mettent en valeur le parcours d’étudiantes et d’étudiants inspirants qui, pour plusieurs, s’apprêtent à franchir une nouvelle étape de leur vie avec la fin de leurs études et le début de nouveaux projets. La Fondation est fière de pouvoir les accompagner dans leur réussite et de reconnaître leur contribution à la communauté collégiale », a souligné Nathalie Poulin, présidente de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Campus de Saint-Georges

La persévérance scolaire, le retour aux études, l’engagement dans la vie étudiante, l’entrepreneuriat et l’excellence socioculturelle ont été soulignés au campus de Saint-Georges par la remise de 9 900 $ en bourses à 20 récipiendaires. Certaines distinctions ont également permis de reconnaître l’excellence sportive et le parcours d’étudiant(e)s provenant de l’international.

Bourse Athlète féminin de 500 $

Julianne Proteau, athlète Condors en volleyball féminin division 2 et étudiante en Tremplin DEC (Lac-Mégantic)

Bourse Athlète masculin de 500 $

Hubert Drouin, athlète Condors en football et étudiant en Sciences de la nature

Bourse de l’Excellence socioculturelle de 500 $

Maïka Gagné (Arts, lettres et communication, profil Création et médias)

Julia Lachance (Sciences humaines et Arts, lettres et communication, profil Langues)

Bourse Entrepreneuriat de 250 $

Lisa-Marie Bilodeau (Techniques de comptabilité et de gestion)

Megan Boutin (Techniques de comptabilité et de gestion)

Bourse Entrepreneuriat de 500 $

Jenny Mathieu (Arts, lettres et communication, profil Création et médias)

Bourse Environnementale de 250 $

Léa Paquet (Techniques d’éducation spécialisée)

Émily Veilleux (Techniques d’éducation à l’enfance)

Bourse Internationale de 500 $

Kalnam Djallo (Techniques d’éducation spécialisée)

Noelle Merveille Djietcheu (Techniques de l’informatique)

Bourse Persévérance scolaire de 500 $

Julien Boulanger (Techniques de l’informatique)

Méghane Brochu (Techniques d’éducation à l’enfance)

Bourse Retour aux études de 500 $

Maude Houle (Techniques de design d’intérieur)

Océanne Ferland-Guimond (Sciences de la nature)

Bourse Vie étudiante de 500 $

Laura Hétu (Sciences de la nature)

Raphaël Fourrier (Sciences de la nature)

Tristan Boulet Dubois (Sciences de la nature)

Maïka Vallée (Techniques de comptabilité et de gestion)

Bourse du Camp Entrepreneurs en Devenir (CEED)

Élyse Caron (Techniques de comptabilité et de gestion)

Des bourses pour souligner la réussite scolaire

Dans le cadre de la cérémonie tenue à Saint-Georges, des bourses du Gala de la réussite ont également été remises cette année. Au total, 18 étudiant(e)s des trois campus se sont partagé 3 600 $ afin de souligner leur progression scolaire, leur performance académique, leur implication auprès de leurs pairs, leur influence positive ainsi que leur engagement dans leur milieu d’études et de stage.

Bourse Engagement et implication dans sa réussite de 400 $

Gesly Vanelle Djeujo Bogne (Techniques d’éducation spécialisée à Saint-Georges)

Bourse Engagement et implication dans sa réussite de 100 $

Elyanne Grimard (Sciences humaines, profil Humain, société et monde à Lac-Mégantic)

Noémie Fortier (Sciences humaines, profil Humain, société et monde à Sainte-Marie)

Bourse Influence positive et rassembleur de 400 $

Émile Fortier (Techniques d’éducation spécialisée à Saint-Georges)

Bourse Influence positive et rassembleur de 100 $

Lili-Rose Maheux (Techniques de design d’intérieur à Saint-Georges)

Marika Veilleux-Roy (Techniques d’éducation spécialisée à Lac-Mégantic)

Bourse Performance académique de 400 $

Émile Pouliot (Techniques de l’informatique à Saint-Georges)

Bourse Performance académique de 100 $

Antoine Poulin (Sciences de la nature à Saint-Georges)

Milena Arbella Escobar (Sciences de la nature à Sainte-Marie)

Bourse Progression scolaire de 400 $

Élie Champagne (Sciences humaines, profil Mathématiques et enjeux contemporains à Saint-Georges)

Bourse Progression scolaire de 100 $

Charles-Albert Pouliot (Sciences humaines, profil Mathématiques et enjeux contemporains à Saint-Georges)

Emie Lehouillier (Techniques d’éducation à l’enfance à Sainte-Marie)

Bourse Stage exceptionnel de 400 $

Océanne Lessard-Beaulieu (Techniques de design d’intérieur à Saint-Georges)

Bourse Stage exceptionnel de 100 $

Émy Grenier (Techniques d’éducation à l’enfance à Saint-Georges)

Guy Lemelin (Techniques policières à Saint-Georges)

Bourse Tuteur(-trice)s impliqué(e)s (400 $)

Jessica Hillairet (Techniques d’éducation spécialisée à Sainte-Marie)

Bourse Tuteur(-trice)s impliqué(e)s (100 $)

Laurence Sauvageau (Arts, lettres et communication, profil Création et médias à Saint-Georges)

Maëllie Toulouse (Soins infirmiers à Saint-Georges)

Campus de Sainte-Marie

Un total de 4 500 $ en bourses a été remis à 14 récipiendaires du campus de Sainte-Marie afin de souligner leur engagement dans la vie étudiante, leur persévérance scolaire, leur retour aux études et leur excellence socioculturelle. Des projets entrepreneuriaux et environnementaux réalisés par des étudiant(e)s du programme Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue ont aussi été récompensés.

Bourse Vie étudiante de 500 $

Ève Guillemette (Techniques d'éducation spécialisée)

Emy Corbin (Techniques d'éducation spécialisée)

Bourse Retour aux études de 500 $

Marie‑Pier Bouchard (Techniques de santé animale)

Alexis Béland (Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue)

Bourse Persévérance scolaire de 500 $

Ariane Nicole (Techniques d'éducation spécialisée)

Allyson Guay (Techniques d'éducation spécialisée)

Bourse de l’Excellence socioculturelle de 500 $

Noémie Langlois (Techniques de santé animale)

Bourse Entrepreneuriat de 500 $ pour un projet d’équipe en Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue

Magali Grégoire

Rosalie Blais

Marianne Vigneault

Chloé Poulin

Bourse Environnementale de 500 $ pour un projet d’équipe en Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue

Sandrine Labbé

Émile Lagacé

Gabriel Roy

Campus de Lac-Mégantic

À Lac-Mégantic, l’attribution de 4 650 $ en bourses a permis de récompenser 9 étudiant(e)s. Les récipiendaires se sont démarqué(e)s par leur engagement dans la vie étudiante, leur persévérance scolaire, leur implication sociale et environnementale ainsi que leur esprit entrepreneurial. Des bourses telles que celles du Rayonnement, de l’Impact social et d’Alicia-Goyette ont aussi mis en valeur leurs qualités humaines et leur attitude positive.

Bourse Vie étudiante de 500 $ et bourse Environnementale de 500 $

Adèle Létourneau-Vachon (Sciences de la nature)

Bourse Retour aux études de 500 $

Théo Ampen (Soins préhospitaliers d’urgence)

Thomas Hould (Sciences humaines, profil Humain, société et monde)

Bourse Persévérance scolaire de 500 $

Leïla Lacroix (Techniques d'éducation spécialisée)

Bourse de l’Excellence socioculturelle de 500 $

Ludovic-Andre Denoual (Sciences de la nature)

Bourse Entrepreneuriat de 500 $

Arnaud Villemaire (Sciences de la nature)

Bourse Impact social de 500 $

Jérémy Bellavance (Sciences humaines, profil Mathématiques et enjeux contemporains)

Bourse Rayonnement de 400 $

Salomé Quirion (Sciences de la nature)

Bourse Alicia-Goyette de 250 $

Élody Roy (Sciences de la nature)