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Sainte-Justine

Une pétition pour sauvegarder la piscine de l’École des Appalaches

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6 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une pétition circule depuis quelques semaines afin de soutenir la sauvegarde de la piscine de l’École des Appalaches, à Sainte-Justine.

Il s'agit d'une démarche citoyenne initiée par Vicky Jolin, une résidente de la municipalité.

Le petit bassin de quatre corridors de nage est la seule installation du genre sur tout le territoire de la MRC des Etchemins. La piscine dessert également des citoyens provenant des territoires voisins de Beauce-Sartigan, Bellechasse et Montmagny.

Elle offre aux élèves de l’école un accès aux cours de natation, tant dans le cadre scolaire que parascolaire. L'installation permet aussi aux enfants, aux familles, aux adultes et aux aînés de pratiquer une activité physique sur une base locale. De plus, elle joue un rôle important dans l’intégration de plusieurs personnes immigrantes en leur permettant d’apprendre à nager, tout en contribuant à la formation des sauveteurs de demain.

La piscine, qui appartient au Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, a besoin d'une mise à niveau mais l'organisme ne disposerait pas des sommes nécessaires pour assurer sa réfection. La possibilité de fermeture est envisagée. Cependant, des démarches ont cours, en collaboration avec le Service de développement économique de la MRC des Etchemins, et la député de Bellechasse, Stéphanie Lachance, pour obtenir une subvention qui permettrait d'effectuer les travaux de rénovation.

Dans le cadre de cette démarche, des résolutions officielles d’appui municipal ont été adoptées par la MRC des Etchemins, Sainte-Justine, Lac-Etchemin, Sainte-Sabine, Sainte-Aurélie, Sainte-Rose-de-Watford, Saint-Prosper, Saint-Magloire, Saint-Cyprien, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Luc-de-Bellechasse, Saint-Just-de-Bretenières et Saint-Zacharie.

Pour accéder à la pétition, les intéressés n'ont qu'à cliquer ici.

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