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Organisé par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin

Nombre record d’inscriptions au «Concours jeunes solistes»

durée 15h00
15 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Plus de 600 élèves, de la 3e à la 6e année du primaire en Beauce-Etchemin, présenteront leurs prestations de façon présentielle et virtuelle, dans le cadre du 15e Concours  jeunes solistes, qui se déroulera le vendredi 24 avril.

« C’est un record absolu (d'inscriptions) que nous avons cette année et nous sommes fières de voir qu’après 15 ans, la musique est vivante plus que jamais dans notre centre de services scolaires », ont indiqué les organisatrices du concours, Véronique Lambert et Sarah Cliche.

Le fonctionnement sera le même que pour les années précédentes. En effet, les élèves inscrits dans  les catégories «instrument ouverte», «chant» ou «cours privés» se présenteront à l’école Lambert le 24 avril pour faire leur performance. Pour les catégories «instrument fermée»,  «composition» et «cheminement particulier», ce sera en version virtuelle que les élèves  démontreront leurs talents. Pour cette 15e édition, quelques surprises sont attendues pendant la  journée pour féliciter les élèves.  

Les organisatrices tiennent par ailleurs à souligner l’implication des enseignantes et  enseignants de musique du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, qui partagent grandement leur passion avec leurs élèves et qui agissent en tant que juges pour le concours. 

Les gagnants seront dévoilés la journée du 24 avril, et pour la formule virtuelle, pendant la semaine du 27 avril.

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