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Un milieu accessible et dynamique

Journée portes ouvertes au CEA Monseigneur-Beaudoin-Les Sources

durée 12h00
19 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Le centre d’éducation des adultes (CEA) Monseigneur-Beaudoin - Les Sources tiendra une journée portes ouvertes le vendredi 24 avril, de 13 h à 15 h. 

L’événement sera un moment privilégié pour en apprendre davantage sur les différents programmes  et services, visiter les locaux et discuter avec le personnel enseignant. 

Ce centre d’éducation des adultes accueille plus de 1 480 élèves dans l’ensemble de ses points de  service. Plusieurs services d’aide à l’élève sont offerts, comme les services d’orientation scolaire et professionnelle, de psychologie, d’éducation spécialisée et d’animation à la vie étudiante. Le centre offre également des cours populaires à plus de 450 personnes sur le territoire de la Beauce  et des Etchemins.  

Pour l'occasion, tous les points de service du CEA Monseigneur-Beaudoin-Les Sources ouvrent leurs  portes, donc les personnes curieuses de découvrir l’éducation des adultes en Beauce-Etchemins pourront visiter tous ces lieux.  

Points de services et programmes à découvrir

Édifice Monseigneur-Beaudoin
1600, 1re Avenue, Saint-Georges 
- Formation générale des adultes pour l’obtention d’un diplôme d’études secondaires ou des préalables pour une formation professionnelle ou collégiale;
- Francisation;
- Programme d’intégration socioprofessionnelle pour l’obtention d’une certification reconnue pour la pratique d’un métier semi-spécialisé;
- Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement;
- Cours à la population.

Édifice Les Sources
11855, 19e Avenue, Saint-Georges
- Classe de développement d’habiletés spécifiques pour les jeunes adultes de plus de 21 ans vivant avec un handicap intellectuel modéré à sévère;
- Programme de participation sociale pour les adultes vivant avec des difficultés d’adaptation sur les plans psychique, intellectuel, social ou physique, qui limitent l’exercice de leurs rôles sociaux.

Centre d'éducation des adultes de Saint-Prosper
2105, 25e Avenue, Saint-Prosper
- Formation générale des adultes pour l’obtention d’un diplôme d’études secondaires ou des préalables pour une formation professionnelle ou collégiale;
- Francisation;
- Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement;
- Cours à la population.

Classe de participation sociale à Lac-Etchemin
1468, route 277, Lac-Etchemin
Programme de participation sociale pour les  adultes vivant avec des difficultés d’adaptation  sur les plans psychique, intellectuel, social ou  physique, qui limitent l’exercice de leurs rôles sociaux.
 

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