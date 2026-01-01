Les élèves de l’école du Trait-d’Union remportent 14 médailles et 2 bannières 

L’équipe d’athlétisme de l’école du Trait-d’Union de Saint-Prosper a brillé au Championnat régional d’athlétisme primaire RSEQ 2026 qui avait lieu le samedi 30 mai dernier.

Composée de 41 élèves de la 4e à la 6e année, la délégation a offert des performances remarquables, remportant 14 médailles et deux bannières championnes.

Les équipes féminines de 5e et 6e année ont été particulièrement impressionnantes, décrochant chacune la bannière de championnes. Pour l’école du Trait-d’Union, il s’agit des 3e et 4e bannières obtenues au cours des trois dernières saisons.

« C’est un accomplissement exceptionnel pour une petite école comme la nôtre. Nous tenons d’ailleurs à souligner l’engagement et les efforts de tous nos athlètes ainsi que l’appui indispensable des parents, dont l’implication et les encouragements ont contribué au succès de cette journée », ont mentionné Nicolas Pomerleau, éducateur physique et entraîneur de l’équipe, et Charles-Éric Veilleux, enseignant et entraîneur adjoint.

Résultats – médaillés par catégorie

4e année – Équipe féminine

3e position

4e année – Poids

Rosemary Fortier // Argent

4e année – Hauteur

Marylou Morin // Argent

4e année – 100 m

Éven Quirion // Bronze

5e année – Équipe féminine

Bannière de championnes

5e année – Longueur

Helena Chouinard // Bronze

5e année – 100 m

Helena Chouinard // Argent

5e année – Javelot

Helena Chouinard // Or

5e année – 50 m

Anna-Kim Fournier // Or

5e année – Hauteur

Anna Samson // Or

5e année – 50 m

Shawn Poirier // Bronze

5e année – Poids

Élliot Loubier // Or

6e année – Équipe féminine

Bannière de championnes

6e année – Poids

Kayla Goulet // Bronze

6e année – Hauteur

Elisabeth Jacques // Bronze

6e année – Hauteur

Salome Rueda Melendez // Argent

6e année – Javelot

Salome Rueda Melendez // Argent