Construction d’un laboratoire de sciences au campus de Lac-Mégantic

Un nouveau laboratoire de sciences sera construit sur le campus de Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches.

C'est ce que vient d'annoncer l'établissement d'enseignement, qui mènera le projet en collaboration avec la Ville de Lac-Mégantic.

Le laboratoire sera un agrandissement du bâtiment du campus. Multidisciplinaire et moderne, il sera utilisé par plusieurs programmes nécessitant des installations scientifiques, dont Sciences de la nature, Soins préhospitaliers d’urgence et Soins infirmiers.

La construction, évaluée à près de 4 M$, prévoit l’ajout d’un espace de 330 m² comprenant un laboratoire pouvant accueillir 24 étudiantes et étudiants, une salle de préparation, un bureau pour le personnel technique ainsi que divers espaces de rangement spécialisés.

Conçu pour répondre aux besoins actuels de formation, ce nouvel environnement permettra la réalisation d’activités en biologie, en chimie et en physique, et ce, au bénéfice de l’ensemble des programmes qui requièrent des laboratoires de sciences. Les installations seront dotées d’équipements modernes, incluant des systèmes de ventilation et de climatisation performants ainsi que des dispositifs de captation pour les produits chimiques, assurant un milieu à la fois sécuritaire et adapté aux apprentissages.

Le projet comprend également l’aménagement d’une classe extérieure couverte, qui viendra enrichir les possibilités pédagogiques en proposant un cadre d’apprentissage différent et complémentaire.

Les travaux devraient débuter à l’automne 2026 et s’échelonner sur environ un an. La mise en service des nouvelles installations est actuellement prévue en 2028.

«Cet agrandissement du bâtiment, qui accueille également la Médiathèque Nelly-Arcan, marque une étape importante pour notre communauté. En offrant à nos jeunes un accès à des laboratoires à la fine pointe et à un environnement d’apprentissage inspirant, ici même à Lac-Mégantic, nous leur donnons les moyens de construire leur carrière, d’apprendre et de bâtir leur avenir sans quitter leur région», a fait savoir la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, lors de l'annonce

Pour sa part, la directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches, Caroline Bouchard, a signalé que «cet investissement majeur témoigne de l’importance que nous accordons au développement du campus de Lac-Mégantic, en offrant des installations modernes (...) incitant les jeunes à entreprendre et à poursuivre leurs études dans leur milieu.»

Notons que le campus méganticois accueille environ 150 étudiants, et offre des programmes d’études préuniversitaires et techniques.