Des élèves de la Haute-Beauce atteignent le Sommet de l'espoir

Quelque 264 élèves de la Haute-Beauce ont participé, le 29 mai dernier, au Sommet de l’espoir, une ascension du mont Morne, à Saint-Sébastien, le tout dans le but de récolter des fonds au profit de la Société canadienne du cancer.

Sous le thème Nos petits pas pour de grands courageux, les jeunes de l'élémentaire provenant de l'école Roy et Saint-Louis, de La Guadeloupe, et de l'établissement Sainte-Martine, de Courcelles, ont marché ensemble afin de soutenir les personnes qui affrontent la maladie.

« La journée de l’ascension a été l’un des plus beaux moments de ma carrière », rapporte l'enseignante de 4e année Josée Nadeau, grande responsable de l'initiative avec ses collègues Josée Beaudoin, Amélie Roy, Chloé Chartier, et Guylaine Proteau.

« Les élèves ont gravi la montagne avec courage et détermination. Nous étions accompagnés des équipes-écoles et de plusieurs parents. Au sommet, nous avons chanté la chanson thème et fait une envolée de papillons », a témoigné l'éducatrice.

Porte-parole de l'événement, le pharmacien Alex St-Pierre s'est associé au projet et participé à toutes les étapes, avant, pendant, et après l'ascension, lui qui a déjà gravi le Kilimandjaro. Une expérience qu'il avait partagé aux élèves pour les motiver à l'aventure.

Au retour à La Guadeloupe, après l'expédition, de nombreux parents attendaient le groupe pour un pique-nique à l’aréna. Plusieurs entrepreneurs partenaires de l’événement étaient également présents. S'en est suivi une courte cérémonie des luminaires en écoutant la pièce You raise me up, interprétée par un membre de la communauté.

Le clou de la journée s'est manifesté avec l'arrivée en hélicoptère — piloté par le grand-père de deux élèves participants — d'un chèque surdimensionné portant le montant récolté par la troupe: 23 000 $!!!

La somme sera remise demain aux responsables du Relais pour la vie de Beauce, qui se déroulera au Centre Pozer de Saint-Georges.

« Nous prévoyons, sans aucun doute, faire une 2e édition du Sommet de l’espoir, car nous avons la preuve que les petits peuvent réaliser de grandes choses », a fait savoir Josée Nadeau.

Signalons que l'initiative a été sélectionnée comme projet gagnant au niveau primaire du volet Créativité et initiative de la Fondation du mérite scolaire, du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.