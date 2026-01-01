Deux représentants du CSSBE brillent aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies

Deux Beaucerons ont participé aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies au Enercare Centre de Toronto, qui se tenaient les 28 et 29 mai derniers.

Organisée par Compétences Canada, cette plus grande compétition de métiers spécialisés au pays a réuni les meilleurs talents, dont ceux de Wilyam Couture, élève du programme Charpenterie-menuiserie du centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer), et de Hugo Robert, élève du programme Mécanique automobile du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC).

Face aux compétitrices et compétiteurs des autres provinces et territoires, Wilyam Couture s’est classé au deuxième rang canadien dans la discipline Charpenterie-menuiserie, remportant la médaille d’argent. Il était accompagné de son entraîneur et enseignant, Martin Parent.

Quant à Hugo Robert, celui-ci représentait le CIMIC dans la discipline Mécanique automobile et était accompagné de son entraîneur et enseignant, Jean-François Blais. Il s’est classé en quatrième position.

Les deux élèves ont démontré une grande détermination et ont investi de nombreuses heures de pratique et de préparation pour se classer à cette compétition.