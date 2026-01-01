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Organisé par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin

Le 15e Concours jeunes solistes fait 290 élèves gagnants 

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29 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

C’est le vendredi 24 avril qu’avait lieu la 15e édition du Concours jeunes solistes, où plus de 600 élèves de la 3e à la 6e année du primaire du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont présenté leurs prestations (en formule hybride).

Tout le personnel enseignant de musique du CSSBE a écouté chacune des prestations et a fait 290 gagnantes et  gagnants. 

Les organisatrices du concours, Véronique Lambert et Sarah Cliche, soulignent le bon déroulement de cette édition qui avait lieu pour la quatrième fois à l’école Lambert, de Saint-Joseph-de-Beauce. Elles tiennent à féliciter tous les élèves qui ont relevé le défi de faire une  performance au Concours jeunes solistes. «Nous sommes fières de voir que les élèves prennent le  temps de se pratiquer pour nous offrir des performances préparées. Le CSSBE est bourré de talents  musicaux», de souligner les deux enseignantes. 

Rappelons que les élèves inscrits devaient présenter une pièce de leur choix dans les catégories  «instrument», «chant», «cours privé» «cheminement particulier» ou «composition».

Toutes les photos des gagnantes et gagnants et les noms de celles-ci et ceux-ci sont publiés sur la page Facebook du Concours jeunes Solistes.  

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