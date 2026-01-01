Un baccalauréat en travail social pour la rétention de personnel qualifié dans la région

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR), en collaboration avec le Centre universitaire des Appalaches (CUA), a souligné la fin du parcours d’une cohorte au baccalauréat en travail social à Saint-Georges.

Formée de titulaires d’un DEC en Techniques en éducation spécialisée des cégeps de Beauce-Appalaches et de Thetford, cette cohorte avait été spécialement constituée pour répondre à un besoin des milieux desservis par le CUA afin de favoriser la rétention d’une main-d’œuvre qualifiée dans la région.

L’UQAR a lancé une première cohorte au baccalauréat en travail social en 2015 afin de former des professionnelles et professionnels qui ont une connaissance fine des réalités sociales des MRC du Granit, de Beauce-Sartigan, de Beauce-Centre, de la Nouvelle-Beauce, des Appalaches et des Etchemins. Ces personnes diplômées travaillent dans des milieux variés, notamment dans le réseau de la santé et des services sociaux, les organismes communautaires ou le réseau scolaire de cette partie du territoire de Chaudière-Appalaches.

« Offrir ce programme au CUA c'est rendre la formation universitaire accessible à l'ensemble des communautés desservies par le centre universitaire. Nous contribuons ainsi à répondre aux besoins de ces milieux, en formant des personnes qui choisissent d'y demeurer pour y apporter une contribution durable », a affirmé Julien Lambrey de Souza, directeur du Service de la formation continue et de la formation hors campus à l’UQAR.

Avec des critères de contingentement favorisant la population locale, le programme offert au CUA forme en majorité des personnes de la région de Chaudière-Appalaches. D’ailleurs, dans la cohorte finissante actuelle, plus de 75 % des étudiantes et étudiants résident dans la région, renforçant ainsi la rétention d’intervenantes et d’intervenants qualifiés. « Former des travailleuses et travailleurs sociaux en région, c’est investir directement dans la vitalité et le mieux-être de nos communautés », a expliqué Patrick Busque, directeur général du Centre universitaire des Appalaches.

La cohorte qui termine aujourd’hui est composée de personnes déjà bien ancrées dans leur milieu, issues de la technique d’éducation spécialisée. Pour favoriser la conciliation travail‑études, la formation s’est échelonnée sur quatre ans et demi, principalement les fins de semaine. Cette formule adaptée a permis à plusieurs d’entre elles de poursuivre leur engagement professionnel tout en terminant leur formation universitaire.

Une nouvelle cohorte au baccalauréat en travail social amorcera sa formation au CUA cet automne.