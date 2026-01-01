Le Cégep Beauce-Appalaches a accueillie une 3e cohorte de France

Du 19 au 26 avril, le Cégep Beauce-Appalaches a accueilli une troisième cohorte d’étudiants provenant du Campus d’Égletons de l’Institut Universitaire de Technologie du Limousin, en France.

Cet échange s’inscrivait dans le cadre d’un projet pédagogique entre les départements de génie civil, qui a également permis à des étudiants du Cégep de séjourner en France en janvier.

Le groupe, composé de 11 élèves français et de leurs enseignants, a suivi une formation intensive de 26 heures sur le contrôle des enrobés bitumineux au Québec, offerte par le personnel enseignant et technique du Cégep Beauce-Appalaches. Le programme comprenait des cours théoriques portant sur le comportement et la conception structurale des chaussées, ainsi que sur les matériaux utilisés dans les enrobés bitumineux. La délégation française a également réalisé des exercices pratiques en laboratoire à l’aide d’équipements spécialisés, effectuant divers essais normalisés au Québec et perfectionnant ses compétences en analyse de données.

Des expériences sur le terrain

Le volet technique de la formation comprenait une visite d’entreprise locale permettant aux participants d'apprendre des pratiques innovantes de construction utilisées en Beauce. Le groupe s’est rendu au microréseau de la ville de Lac-Mégantic afin d’explorer la transition énergétique et les différents aspects liés à la reconstruction de la ville, avant de visiter le lendemain l’Université Laval pour découvrir le programme de Génie du bois. Au campus de Saint-Georges, les étudiants françaiss ont également pris part au traditionnel concours de tours de bâtonnets de popsicle, aux côtés des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches.

Danny Paradis et Sylvain Carrier, responsables du projet, ont souligné l’importance de cette collaboration, notamment pour les échanges qu’elle permet entre les étudiant(e)s et les enseignants. Ils se réjouissent de pouvoir offrir cette opportunité pour une troisième année consécutive.

À la découverte de la culture québécoise

Les membres de la délégation française ont participé à plusieurs activités favorisant les échanges interculturels et la découverte de la culture québécoise et beauceronne, dont une escapade de hockey au Canadien de Montréal, un match de hockey des Condors, une initiation à la boxe avec une étudiante du Cégep prenant part au projet, ainsi qu’une visite de l’ASTROLab du mont Mégantic. Pour conclure la semaine, un repas traditionnel a été servi dans une cabane à sucre, suivi d’une soirée au rodéo.

Le projet d’échange pédagogique se poursuivra l’an prochain, alors qu’une délégation québécoise se rendra en France en janvier, avant d’accueillir à nouveau un groupe français en Beauce en avril. Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, souligne l’importance de cette continuité « Ce projet d’échange à l’international permet à nos étudiantes et étudiants de s’ouvrir sur le monde en découvrant de nouvelles façons de faire en génie civil et de perfectionner leurs compétences techniques, ce qui enrichit grandement leur formation collégiale. »