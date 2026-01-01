L'expérience de travail transformée en diplôme pour 11 employées

Quelque 11 employées ont officiellement transformé leur expérience en milieu de travail en un diplôme d’études professionnelles d’opératrice d’équipement de production.

Ce projet de reconnaissance des acquis et des compétences, mené par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), a été réalisé directement en entreprise, dans ce cas-ci le Groupe Matra, avec la collaboration de l'organisme Formabois.

Ces onze travailleuses ont pu faire reconnaître formellement le savoir-faire et l’expertise qu’elles déployaient déjà au quotidien au sein de l’usine.

Le succès de cette initiative a reposé sur une collaboration étroite entre les trois partenaires.

Au-delà de la diplomation, ce projet a mis en lumière l’importance de reconnaître les compétences acquises en emploi et de soutenir le développement professionnel de la main-d’œuvre.

« La réussite de ces 11 opératrices d’équipement de production illustre à la fois la richesse du savoir faire présent dans les entreprises. Elle confirme également que l’apprentissage tout au long de la vie constitue un levier essentiel pour le développement des individus, des organisations et de l’économie régionale », peut-on lire dans le communiqué de presse d'annonce du projet.