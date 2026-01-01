Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Une initiative du CSSBE

L'expérience de travail transformée en diplôme pour 11 employées

durée 10h00
26 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Quelque 11 employées ont officiellement transformé leur expérience en milieu de travail en un diplôme d’études professionnelles d’opératrice d’équipement de production. 

Ce projet de reconnaissance des acquis et des compétences, mené par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), a été réalisé directement en entreprise, dans ce cas-ci le Groupe Matra, avec la collaboration de l'organisme Formabois.

Ces onze travailleuses ont pu faire reconnaître formellement le savoir-faire et l’expertise qu’elles déployaient déjà au quotidien au sein de l’usine. 

Le succès de cette initiative a reposé sur une collaboration étroite entre les trois partenaires.

Au-delà de la diplomation, ce projet a mis en lumière l’importance de reconnaître les compétences acquises en emploi et de soutenir le développement professionnel de la main-d’œuvre.

« La réussite de ces 11 opératrices d’équipement de production illustre à la fois la richesse du savoir faire présent dans les entreprises. Elle confirme également que l’apprentissage tout au long de la vie constitue un levier essentiel pour le développement des individus, des organisations et de l’économie  régionale », peut-on lire dans le communiqué de presse d'annonce du projet.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le CSSBE rehausse son offre de transports pour mieux répondre aux besoins

Publié hier à 17h00

Le CSSBE rehausse son offre de transports pour mieux répondre aux besoins

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a annoncé aujourd’hui des bonifications à son offre de transport scolaire pour la prochaine rentrée. Ces ajustements au plan initial s’inscrivent dans la continuité des démarches engagées depuis plusieurs mois au sein du CSSBE. Elles résultent du travail des équipes, qui effectuent en ...

LIRE LA SUITE
Le Cégep Beauce-Appalaches présente son projet de gymnase double

Publié le 23 juin 2026

Le Cégep Beauce-Appalaches présente son projet de gymnase double

Le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) vient de lancer son projet de construction d’un gymnase double multifonctionnel, sur le campus de Saint-Georges, qui demandera des investissements estimés à 20 M$. Pour ce faire, la direction de l'établissement vient d'acheminer une demande de financement au gouvernement du Québec, en vertu du Programme d'aide ...

LIRE LA SUITE
Des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches prêtent leur voix à de faux appels 911

Publié le 22 juin 2026

Des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches prêtent leur voix à de faux appels 911

Des étudiantes et étudiants du Cégep Beauce-Appalaches ont participé à la création d’appels 911 fictifs destinés à enrichir la formation offerte aux centres d’appels d’urgence. Le projet, réalisé en collaboration avec des membres de la troupe de théâtre l’Épisode, a permis d’enregistrer 29 scénarios audio. Ces mises en situation reproduisent ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge