La question des transports scolaires fait débat au conseil du CSSBE

Le sujet des transports étaient au cœur des discussions à la fin du conseil d’administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ce mardi soir.

Plusieurs parents d’élèves et maires de municipalités se sont présentés à la réunion pour manifester leurs inquiétudes et chercher des réponses suite aux changements annoncés dans l’attribution des transports scolaires et la modification de points de ramassage des jeunes.

En effet, dans les derniers mois, le CSSBE a annoncé des changements concernant le transport scolaire, et ce, pour des raisons budgétaires. Pour s’ajuster à hauteur de 2,6 millions de dollars, l’organisation souhaitait optimiser les circuits (temps de transport pour les élèves, temps de conduite des transporteurs) et diminuer le nombre de véhicules.

Ainsi, les élèves qui choisissent de se rendre dans un autre établissement que celui qui leur est normalement affecté n’avaient plus la garantie d’un transport. En effet, puisqu’il s’agit de parcours particuliers, le trajet ne serait plus accordé d’office. Ceci dit, plus de 70 % des élèves transportés en 2025-2026 ne seront pas touchés par les changements prévus, soit ceux qui sont en sports études, dans un programme d’étude internationale ou qui se rendent dans leur école d’attribution.

De plus, les points de ramassage ont parfois été modifiés pour optimiser les circuits d'autobus. Certains jeunes ne seront donc pas forcément cueillis à leur porte.

En travail depuis plusieurs mois grâce à un outil informatique, Bus Planner, dans le but d’offrir le meilleur compromis à tous, le CSSBE a annoncé le 25 juin des bonifications à son offre de transport scolaire pour la prochaine rentrée. « Le système est vraiment allé optimiser nos parcours et nos circuits, ce qui fait que ça nous a dégagé des places supplémentaires », a expliqué Karina Roy, directrice générale par intérim du CSSBE. « Pour nous ça s’inscrit dans une continuité. »

Elle a également précisé que dans certains cas, il y a aussi des jeunes pour qui ces changements vont être très bénéfiques. Elle a pris pour exemple un élève résident de Scott, qui étudie à Beauceville. L’an passé, il passait près d’une heure et demie dans l’autobus avec trois changements. Pour la prochaine année, il n’aura aucun changement et seulement 35 minutes de bus.

D'ici la rentrée scolaire, c’est 80% des demandes qui devraient avoir une réponse positive. Des annonces seront faites au fur et à mesure.

La direction s’est dite très à l’écoute des demandes et invite les parents à se manifester en cas de situation problématique.



Piscine de l’École des Appalaches

À cette même réunion, le conseil à annoncé avoir envoyé une demande le 9 juin au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) pour la rénovation de la piscine de l’école des Appalaches.

L'objectif est de pouvoir rénover le bassin, mais également de refaire les parois du bâtiment qui abrite la piscine. Ce projet représente un montant de 7 399 535,79$.