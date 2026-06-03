Championnat régional d’athlétisme primaire RSEQ
Les élèves de l’école du Trait-d’Union remportent 14 médailles et 2 bannières
L’équipe d’athlétisme de l’école du Trait-d’Union de Saint-Prosper a brillé au Championnat régional d’athlétisme primaire RSEQ 2026 qui avait lieu le samedi 30 mai dernier.
Composée de 41 élèves de la 4e à la 6e année, la délégation a offert des performances remarquables, remportant 14 médailles et deux bannières championnes.
Les équipes féminines de 5e et 6e année ont été particulièrement impressionnantes, décrochant chacune la bannière de championnes. Pour l’école du Trait-d’Union, il s’agit des 3e et 4e bannières obtenues au cours des trois dernières saisons.
« C’est un accomplissement exceptionnel pour une petite école comme la nôtre. Nous tenons d’ailleurs à souligner l’engagement et les efforts de tous nos athlètes ainsi que l’appui indispensable des parents, dont l’implication et les encouragements ont contribué au succès de cette journée », ont mentionné Nicolas Pomerleau, éducateur physique et entraîneur de l’équipe, et Charles-Éric Veilleux, enseignant et entraîneur adjoint.
Résultats – médaillés par catégorie
4e année – Équipe féminine
3e position
4e année – Poids
Rosemary Fortier // Argent
4e année – Hauteur
Marylou Morin // Argent
4e année – 100 m
Éven Quirion // Bronze
5e année – Équipe féminine
Bannière de championnes
5e année – Longueur
Helena Chouinard // Bronze
5e année – 100 m
Helena Chouinard // Argent
5e année – Javelot
Helena Chouinard // Or
5e année – 50 m
Anna-Kim Fournier // Or
5e année – Hauteur
Anna Samson // Or
5e année – 50 m
Shawn Poirier // Bronze
5e année – Poids
Élliot Loubier // Or
6e année – Équipe féminine
Bannière de championnes
6e année – Poids
Kayla Goulet // Bronze
6e année – Hauteur
Elisabeth Jacques // Bronze
6e année – Hauteur
Salome Rueda Melendez // Argent
6e année – Javelot
Salome Rueda Melendez // Argent
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