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Éducation

Championnat régional d’athlétisme primaire RSEQ 

Les élèves de l’école du Trait-d’Union remportent 14 médailles et 2 bannières 

Les élèves de l’école du Trait-d’Union remportent 14 médailles et 2 bannières 
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Photo: Courtoisie CSSBE

L’équipe d’athlétisme de l’école du Trait-d’Union de Saint-Prosper a brillé au Championnat régional d’athlétisme primaire RSEQ 2026 qui avait lieu le samedi 30 mai dernier.

Composée de 41 élèves de la 4e à la 6e année, la délégation a offert des performances remarquables, remportant 14 médailles et deux bannières championnes.  

Les équipes féminines de 5e et 6e année ont été particulièrement impressionnantes, décrochant chacune la bannière de championnes. Pour l’école du Trait-d’Union, il s’agit des 3e et 4e bannières obtenues au cours des trois dernières saisons.

« C’est un accomplissement exceptionnel pour une petite école comme la  nôtre. Nous tenons d’ailleurs à souligner l’engagement et les efforts de tous nos athlètes ainsi que  l’appui indispensable des parents, dont l’implication et les encouragements ont contribué au succès  de cette journée », ont mentionné Nicolas Pomerleau, éducateur physique et entraîneur de  l’équipe, et Charles-Éric Veilleux, enseignant et entraîneur adjoint. 

Résultats – médaillés par catégorie 

4e année – Équipe féminine
3e position 

4e année – Poids 
Rosemary Fortier // Argent 

4e année – Hauteur 
Marylou Morin // Argent 

4e année – 100 m 
Éven Quirion // Bronze 

5e année – Équipe féminine
Bannière de championnes 

5e année – Longueur 
Helena Chouinard // Bronze  

5e année – 100 m 
Helena Chouinard // Argent 

5e année – Javelot 
Helena Chouinard // Or 

5e année – 50 m 
Anna-Kim Fournier // Or 

5e année – Hauteur 
Anna Samson // Or 

5e année – 50 m 
Shawn Poirier // Bronze 

5e année – Poids 
Élliot Loubier // Or  

6e année – Équipe féminine
Bannière de championnes 

6e année – Poids 
Kayla Goulet // Bronze 

6e année – Hauteur 
Elisabeth Jacques // Bronze 

6e année – Hauteur 
Salome Rueda Melendez //  Argent 

6e année – Javelot 
Salome Rueda Melendez //  Argent 

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