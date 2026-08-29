Formation continue: une offre qui évolue avec les réalités du marché du travail

Le Cégep Beauce-Appalaches poursuit le développement de son offre de formation continue afin de s’adapter aux transformations du marché du travail et aux besoins des entreprises de la région.

Cet automne, plusieurs nouveautés s’ajoutent aux services proposés et aux possibilités de perfectionnement.

Parmi celles-ci figurent une aide financière bonifiée pour la relève agricole, l’actualisation de la RAC en Techniques de gestion des ressources humaines, ainsi que des formations aux entreprises en amélioration continue, en efficacité organisationnelle et en productivité numérique.

Le Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec vise à soutenir la relève lors de la création d’une entreprise agricole ou de l’acquisition d’intérêts dans une entreprise existante. Pour les personnes admissibles détenant une formation reconnue de niveau 3, l’aide financière passe d’un maximum de 20 000 $ à 25 000 $.

L’AEC en Gestion d’entreprises agricoles du CBA fait partie de ces formations. Flexible, offerte en ligne et en reconnaissance des acquis, elle prépare les entrepreneur(e)s agricoles et les gérant(e)s à assurer la gestion d’une entreprise selon les principes du milieu des affaires.

Une RAC actualisée en ressources humaines

Bien établie au Cégep Beauce-Appalaches, la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) contribue à répondre aux enjeux de qualification et de requalification de la main-d’œuvre. Elle permet de faire reconnaître officiellement des compétences développées dans un contexte professionnel, scolaire ou personnel. La démarche peut mener à l’obtention d’un diplôme sans avoir à reprendre une formation complète.

La RAC en Techniques de gestion des ressources humaines a récemment été actualisée afin de tenir compte de l’évolution des pratiques et des changements du marché du travail. Le parcours intègre désormais les nouvelles technologies utilisées dans le domaine ainsi que les enjeux émergents auxquels font face les organisations.

Par ailleurs, face aux transformations technologiques et aux enjeux de productivité, le développement des compétences devient un levier important pour aider les entreprises à s’adapter et à demeurer performantes.

Pour soutenir l’optimisation des processus et l’efficacité des organisations, le Parcours Lean Six Sigma permet de développer une expertise en amélioration continue, alors que Techniques efficaces de résolution de problèmes propose des approches structurées pour aborder les problématiques rencontrées en milieu de travail.

Le développement et le transfert des compétences sont également essentiels au sein des équipes. Job Instruction – Maîtriser l’art de former vise à mieux outiller les organisations pour assurer le transfert des connaissances, tandis que le Système de gestion au quotidien (DMS) mise sur une gestion de proximité pour favoriser la performance organisationnelle.

Enfin, la transformation numérique constitue un autre enjeu pour les milieux de travail. AMIPro365 propose un accompagnement continu pour développer les compétences liées à Microsoft 365, grâce à des formations accessibles en tout temps, des ateliers en direct et du soutien personnalisé.

Les inscriptions sont en cours pour plusieurs formations données à l’automne 2026. Les personnes souhaitant se former ou se perfectionner ainsi que les entreprises sont invitées à consulter l’offre de la Formation continue du Cégep Beauce-Appalaches pour connaître les prochaines cohortes, les dates de début et les places disponibles.