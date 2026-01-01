Wilyam Couture revient sur son expérience aux Olympiades canadiennes des métiers

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Wilyam Couture, étudiant en charpenterie-menuiserie au centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) , a remporté la deuxième place aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies au Enercare Centre de Toronto, le mois dernier.

En entrevue avec EnBeauce.com, le Beaucevillois de 19 ans est revenu sur cette expérience très formatrice.

Tout comme ses onze adversaires, Wilyam devait construire seul une cabane d’environ 8 par 4 pieds, sur 5 pieds de haut. La compétition se tenait sur deux jours, pour un total de 12 heures durant lesquelles il devait construire cette mini-maison qui regroupait tous les codes de construction canadienne. « Il fallait que tout soit aux normes. On retrouvait une grande partie de ce que l’on trouve dans une maison. (...) J’avais des outils vraiment précis et on avait tous les mêmes », a-t-il précisé.

Selon lui, le plus difficile a été de s’adapter à un espace restreint duquel il ne pouvait pas dépasser, ni lui, ni ses outils, ni ses matériaux. « C’est pas nécessairement difficile, mais c’est très différent parce qu’on a un espace à respecter de 10x14 duquel on ne peut pas sortir. Rien ne doit dépasser de là sinon on perd des points. »

Le Beauceron se considère désormais meilleur dans son métier grâce à cette expérience. « Je dirais que c’est une très bonne école parce que tu es tout seul à le faire, tu peux pas demander de l’aide ou poser une question. »

À l’avenir, il aimerait fonder sa propre entreprise de charpenterie et gérer une équipe.

Rencontrez Wilyam Couture dans l'entrevue vidéo ci-dessus.