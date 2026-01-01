Quatre soumissions reçues pour la construction d'un CPE de 78 places

Quatre entrepreneurs ont déposé leur soumission pour la construction d'un centre de la petite enfance de 78 places à Beauceville, qui sera géré par le bureau-coordonateur Au Jardin de Dominique.

En effet, selon les données de l'avis public du Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), Groupe Excel S.M., de Sainte-Marie, a déposé la soumission la plus basse, se chiffrant à 3 292 784 $. Les trois autres entrepreneurs sont Les Constructions G.B.M., de Beauceville, (3 342 000 $), Lévis Construction (3 710 175 $), de Lévis, et Construction JL Groleau (3 717 329 $), de Saint-Georges.

Annoncé en 2022, le projet a rencontré des obstacles de réalisation, principalement dès lors que la Ville de Beauceville ait cédé un terrain, avoisinant l'ancien aréna, comme contribution financière au bâtiment.

En effet, il s'est d'abord avéré que l'emplacement se trouve dans un secteur de milieux humides, protégés par des lois environnementales. Pour obtenir l'autorisation de construire, la Municipalité a dû payer une compensation financière.

L'autre empêchement est venu d'Hydro-Québec qui a signalé un droit de passage sur le lot. Une entente avec la société d'État a permis de régler ce problème d'entrave

Le ministère de la Famille, qui subventionne le projet, annoncera la conclusion du contrat de construction de ce centre de la petite enfance «à vocation éco-responsable et axée vers la nature» qui s'appellera l'Uni-Vert Jardin.