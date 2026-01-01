Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Beauceville

Quatre soumissions reçues pour la construction d'un CPE de 78 places

durée 10h00
24 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Quatre entrepreneurs ont déposé leur soumission pour la construction d'un centre de la petite enfance de 78 places à Beauceville, qui sera géré par le bureau-coordonateur Au Jardin de Dominique.

En effet, selon les données de l'avis public du Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), Groupe Excel S.M., de Sainte-Marie, a déposé la soumission la plus basse, se chiffrant à 3 292 784 $. Les trois autres entrepreneurs sont Les Constructions G.B.M., de Beauceville, (3 342 000 $), Lévis Construction (3 710 175 $), de Lévis, et Construction JL Groleau (3 717 329 $), de Saint-Georges.

Annoncé en 2022, le projet a rencontré des obstacles de réalisation, principalement dès lors que la Ville de Beauceville ait cédé un terrain, avoisinant l'ancien aréna, comme contribution financière au bâtiment.

En effet, il s'est d'abord avéré que l'emplacement se trouve dans un secteur de milieux humides, protégés par des lois environnementales. Pour obtenir l'autorisation de construire, la Municipalité a dû payer une compensation financière.

L'autre empêchement est venu d'Hydro-Québec qui a signalé un droit de passage sur le lot. Une entente avec la société d'État a permis de régler ce problème d'entrave

Le ministère de la Famille, qui subventionne le projet, annoncera la conclusion du contrat de construction de ce centre de la petite enfance «à vocation éco-responsable et axée vers la nature» qui s'appellera l'Uni-Vert Jardin.

À lire également:

Pédagogie par la nature: l'approche écoresponsable de l'Univert jardin (2025)

CPE de 78 places à Beauceville: le projet pourra finalement aller de l'avant (2024)

Ouverture de 24 places de garde subventionnées à Beauceville (2022)

Un CPE « vert » de 78 places sera construit à Beauceville (2022)

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de 350 élèves soutenus en fournitures scolaires

Publié le 14 juillet 2026

Plus de 350 élèves soutenus en fournitures scolaires

Plus de 350 élèves du primaire et du secondaire, de la MRC Beauce-Sartigan, ont reçu des cartes-cadeaux permettant l’achat de fournitures scolaires neuves, en vue de la prochaine rentrée. Cette année encore, l'initiative revient à la Table de concertation jeunesse-famille de Beauce-Sartigan et ses partenaires, dans le but d'alléger le fardeau ...

LIRE LA SUITE
La question des transports scolaires fait débat au conseil du CSSBE

Publié le 1 juillet 2026

La question des transports scolaires fait débat au conseil du CSSBE

Le sujet des transports étaient au cœur des discussions à la fin du conseil d’administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ce mardi soir. Plusieurs parents d’élèves et maires de municipalités se sont présentés à la réunion pour manifester leurs inquiétudes et chercher des réponses suite aux changements annoncés ...

LIRE LA SUITE
L'expérience de travail transformée en diplôme pour 11 employées

Publié le 26 juin 2026

L'expérience de travail transformée en diplôme pour 11 employées

Quelque 11 employées ont officiellement transformé leur expérience en milieu de travail en un diplôme d’études professionnelles d’opératrice d’équipement de production.  Ce projet de reconnaissance des acquis et des compétences, mené par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), a été réalisé directement en entreprise, dans ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge