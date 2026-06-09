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Éducation

Distribuées par la FCSUCA

Remise de 20 500 $ en bourses à la communauté étudiante du CUA 

Remise de 20 500 $ en bourses à la communauté étudiante du CUA 
Photo: Courtoisie | CUA

La Fondation de la Corporation des services universitaires en  Chaudière-Appalaches (FCSUCA) a procédé, la semaine dernière, à sa remise annuelle de bourses d’études. 

Au total, une somme de 20 500 $ a été versée à des étudiantes du Centre universitaire des Appalaches (CUA), afin de souligner leur engagement, leur persévérance et l’excellence de leur parcours  universitaire. 

Pour cette édition, quatre partenaires se sont joints à la Fondation afin de soutenir la réussite étudiante: l’Œuvre St-Édouard, la Corporation du Petit Séminaire de Saint-Georges de Beauce, le Fonds  philanthropique pour le soutien des activités du CUA et le Conseil consultatif de l’université en Beauce (CCUB).

Voici les récipiendaires de cette année:

Bourses d’excellence – 2 000 $

• Maléna Grondin, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
• Julianne Lapointe, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
• Laury Anselm, baccalauréat en sciences infirmières
• Sarah Bernard, baccalauréat en travail social.  

Bourses de persévérance – 1 500 $

• Marie-France Simard, baccalauréat en sciences infirmières
• Marie-Ève Poulin, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
• Stéphanie Bolduc, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
• Fatima Barriga Monroy, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
• Bibiana Monzerrat Corral Gomez, certificat en gestion des ressources humaines
• Jessica Sévigny, baccalauréat en travail social
• Christine Barrette, certificat en gestion des ressources humaines.  

Coup de cœur du jury – 2 000 $ 

• Cloé Thélisma, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire

Lors de la cérémonie de remise, le directeur général du CUA, Patrick Busque, a souligné l’importance de cet appui pour la communauté étudiante: « Derrière chaque parcours universitaire se trouvent des efforts, des sacrifices et une grande persévérance. Ces bourses représentent bien plus qu’une aide financière: elles témoignent de la confiance et de l’encouragement que la Fondation et ses partenaires accordent à notre relève. Nous leur en sommes profondément reconnaissants. »

Rappelons que depuis 35 ans, le CUA a décerné plus de 3 000 diplômes à des étudiantes et  étudiants du territoire.

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