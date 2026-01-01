Des élèves récompensés au Gala de l’Excellence 2026 de la polyvalente de Saint-Georges

La polyvalente de Saint-Georges a tenu son traditionnel Gala de l’Excellence le 3 juin, une soirée empreinte de fierté et d’émotion visant à souligner les efforts et les réussites de ses élèves.

Cet événement annuel a permis de reconnaître l’engagement, la persévérance et les accomplissements remarquables d’un grand nombre d’élèves qui se distinguent tant sur le plan scolaire que dans les sphères artistique, culturelle et de l’engagement dans la vie étudiante.

« Ce gala est une occasion privilégiée de reconnaître non seulement les réussites, mais aussi les efforts soutenus et la détermination de nos élèves. Ils sont une véritable source de fierté pour notre milieu », a souligné l’équipe de direction de l’école.

Au cours de la soirée, plusieurs distinctions ont été remises à plus de 95 élèves :

• plus de 60 élèves ont été honorés pour leur excellence académique;

• huit élèves ont reçu un prix pour leur persévérance scolaire;

• 15 élèves ont été récompensés pour leur engagement parascolaire et communautaire;

• un élève s’est démarqué dans les arts et la culture;

• la Fondation du mérite scolaires a remis neuf bourses;

• le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin a remis deux bourses à des finissants qui poursuivront leurs études au secteur de la formation professionnelle et au collégial;

• trois reconnaissances majeures ont été remises dans la soirée avec le prix Distinction de la Firme Projektile, le prix de la lieutenante-gouverneure et la Médaille de la lieutenante-gouverneure.

Animée avec dynamisme, la soirée a également été ponctuée de moments inspirants, mettant en valeur le talent et le parcours de plusieurs jeunes de l’établissement.