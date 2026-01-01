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Créé à l'École Jésus-Marie de Beauceville

Un néologisme d'élèves beaucerons dans les grands dictionnaires de français

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17 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un mot créé par des élèves de l'École Jésus-Marie de Beauceville est entré officiellement dans Le petit Larousse illustré 2027 et dans Le petit Robert 2027.

C'est l'Office québécoise de la langue française qui en a fait l'annonce sur sa page Facebook.

Le néologisme instavidéaste, avait été proposé en 2019, lors de la toute première édition du Concours de créativité lexicale de l'OQLF.

Formé à partir de «instantané» et de «vidéaste», ce nom désigne une personne qui diffuse en direct du contenu multimédia dans lequel elle intervient.

À l'époque, ce sont les étudiants Félix Blanchette, Jordan Dufour, Justin Fecteau, Justin Maheux et Justin Roy, qui avaient élaboré cette dénomination, avec l'accompagnement de leur enseignante, Dina Lachance.

«Voilà une preuve éloquente que les jeunes peuvent contribuer activement à l’enrichissement du français!», ont commenté les responsables du concours à l'OQLF, avec l'introduction officielle de ce néologisme dans les grands ouvrages de référence de notre langue.

 

 

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