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Une première au Québec

La polyvalente de Saint-Georges innove avec des mesures d'apprentissage accéléré

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17 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Dans le but de mieux soutenir les élèves qui apprennent plus rapidement une matière scolaire et de stimuler leur motivation, la polyvalente de Saint-Georges a mis sur pied un comité d’enrichissement formé d’enseignantes et d’enseignants engagés de différentes  disciplines.

Ce comité propose à ces élèves des mesures d’enrichissement ou d’accélération pour offrir un parcours adapté à leur rythme d’apprentissage plus rapide.

Au niveau du réseau secondaire, cette initiative est la première du genre au Québec.  

Le projet découle de la publication du cadre de référence pour soutenir le développement des élèves doués du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) publié en novembre 2023. Alors que la majorité des initiatives pour ces élèves sont issues des écoles primaires, la polyvalente de  Saint-Georges a choisi d’être audacieuse en développant un accompagnement personnalisé pour eux.  

Une initiative née d’un engagement terrain 

Le projet a pris racine grâce à l’engagement de l’enseignant en mathématiques, Nil Poulin, qui, dès  2021, a commencé à offrir des mesures de compression en mathématiques. « En début d’année  scolaire, j’ai remarqué que j’avais un élève qui travaillait individuellement sur des notions de  mathématiques de niveau collégial tandis qu’il était en secondaire 5. Pour soutenir sa progression et  maintenir sa motivation, j’ai décidé de l’accompagner pour respecter son rythme accéléré  d’apprentissage. Avec la collaboration de la direction de l’école, nous sommes parvenus à l’inscrire à  notre centre d’apprentissage en ligne pour qu’il termine ses mathématiques de secondaire 5 plus  rapidement et nous l’avons ensuite inscrit au cégep à distance dans cette matière », explique M.  Poulin. 

À l’époque, ce modèle novateur permettait déjà à des jeunes de progresser plus rapidement à  l’intérieur de leur groupe-classe, avec un accompagnement personnalisé. Par la suite, le projet s’est  progressivement structuré afin d’offrir un environnement d’apprentissage flexible et stimulant  comprenant :  

• Des groupes fermés en mathématiques, regroupant des élèves de secondaire 2 à 5; • Des opportunités d’accélération en mathématiques, en anglais, en géographie et en histoire; • L’occasion de suivre des cours de niveau collégial avant la fin du secondaire grâce à une  entente avec le Cégep à distance du Cégep de Rosemont; 

• La participation à des projets concrets en robotique, Krëolab ou en programmation, incluant  des cours par l’université Harvard; 

• Des rencontres avec des experts (ingénieur(e), astrophysicien(ne), psychologue,  entrepreneur(-euse), etc.); 

• La participation à des concours (Expo-sciences, compétition de robotique, Brigade culinaire,  etc.); 

• Le dépistage et le développement des talents en musique. 

Ces différentes mesures permettent aux élèves non seulement de maintenir leur motivation, mais  aussi de développer des compétences essentielles pour la poursuite des études, comme l’autonomie et la gestion des échéanciers. Les premiers résultats sont clairs : les élèves sont plus engagés, plus  motivés et mieux soutenus dans leur parcours. 

Un comité unique et mobilisateur 

Dans le but de soutenir le personnel enseignant offrant des mesures d’enrichissement et  d’accélération, un comité a été mis sur pied en 2024-2025. Ce dernier permet aux enseignantes et aux  enseignants d’échanger sur leur expérience vécue, de s’entraider et d’accroître leur pratique. Cette  collaboration interdisciplinaire constitue l’une des grandes forces du projet. 

Le comité, sous l’initiative de la direction adjointe, Julie Hébert, est aujourd’hui composé de  Alain Bouchard, enseignant d’anglais, Sylvie Boulanger, enseignante en anglais, Isabelle Lessard, enseignante en français, Yann Lessard, enseignant en univers social, Linda  Plante, enseignante en mathématiques, Marie-Josée Poulin, enseignante en sciences, Nil  Poulin, enseignant en mathématiques, Gilles Thompson, enseignant en musique, Johanne  Roy, conseillère en orientation, Marie-Hélène Poulin, travailleuse sociale, et Nancy Hovington, conseillère pédagogique en douance.  

Un rayonnement provincial en plein essor 

Par cette initiative avant-gardiste, la polyvalente de Saint-Georges démontre qu’il est possible  d’innover et d’adapter l’éducation aux besoins de tous les élèves. Ce comité d’enrichissement incarne  une vision inclusive de la réussite scolaire, où chaque jeune peut s’épanouir à son plein potentiel. 

Un vif intérêt se fait sentir à l’échelle du Québec, notamment de la part de plusieurs centres de  services scolaires, du Réseau d’intervention pour le développement de l’excellence et du talent et de  la chercheuse reconnue, Line Massé, de l’Université du Québec à Trois-Rivières, avec laquelle une association est née. 

La polyvalente de Saint-Georges et le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin saluent l’engagement des membres du comité pour cette pratique de collaboration et d’apprenance qui  contribue à l’expérience scolaire positive des élèves.

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