L'étudiante Laura Hétu reconnue parmi les 20 leaders communautaires du Canada

Alors qu'elle vient de terminer ses études en Sciences de la nature au Cégep Beauce-Appalaches, Laura Hétu peut ajouter une distinction exceptionnelle à son parcours.

Résidant à Sainte-Aurélie, elle fait partie des 20 récipiendaires canadiens de la prestigieuse bourse TD pour le leadership communautaire. Cette reconnaissance souligne l'engagement, le leadership et l'impact de jeunes qui contribuent activement à leur communauté.

Sélectionnée parmi quelque 4 000 candidatures à l'échelle du pays, Laura Hétu recevra une bourse de 70 000 $ pour soutenir ses études universitaires. Ce prix comprend également du mentorat, des emplois d'été rémunérés au sein de la Banque TD, ainsi que la possibilité d'échanger avec d'autres personnalités engagées.

« Cette reconnaissance nationale reflète non seulement l'engagement exceptionnel de Laura, mais aussi l'importance de créer un environnement où les étudiantes et étudiants peuvent s'impliquer, développer leur leadership et concrétiser leurs idées », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Pour Laura, cette distinction va bien au-delà de l'aspect financier. « Ce qui est le plus important pour moi, c'est la reconnaissance. Quand des personnes influentes dans leur milieu te disent qu'elles croient en toi et qu'elles te considèrent comme l'un des prochains leaders du pays, ça vient avec une responsabilité. C'est surtout ça qui me rend fière », confie-t-elle.

Laura souligne également le soutien reçu de la part des membres du personnel du Cégep Beauce-Appalaches et de partenaires, comme le Carrefour jeunesse-emploi, qui l'ont encouragée à développer ses projets.

Un engagement tourné vers les autres

Présidente de l'Association générale étudiante (AGE), Laura Hétu s'est démarquée par sa capacité à transformer ses idées en actions. Que ce soit à travers le Frigo-Don, le programme d'aide financière de l'AGE, les projets Une rentrée sans taxe rose et l'Espace Libre Marché, ses initiatives visaient toutes à améliorer la vie étudiante.

Son implication auprès du Frigo-Don est née dès son arrivée au Cégep, lorsqu'elle a été témoin d'une situation qui l'a profondément marquée.

« J'ai entendu deux étudiants dire qu'ils ne mangeraient pas aujourd’hui parce que le frigo était vide. Je ne savais pas qu’ici, à Saint-Georges, des gens ne mangeaient pas tous les jours. C'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais avoir un impact concret dans la vie des étudiantes et étudiants. »

D'abord en préparant elle-même des repas, puis en développant des partenariats avec des commerces de la région afin d'assurer un approvisionnement régulier, elle a contribué à rendre l'aide alimentaire plus accessible à la communauté étudiante.

Au fil du temps, les étudiant(e)s ont également commencé à la voir comme une personne de confiance. « Des étudiants venaient me voir lorsqu'ils vivaient des situations difficiles. Ils savaient qu'ils seraient écoutés et que je trouverais une façon de les aider. »

Voir les besoins et passer à l'action

Comme tutrice au Centre d'aide en français, elle a accompagné plusieurs étudiant(e)s internationaux(-ales) et a pu mieux comprendre leur réalité et leurs défis d’intégration. Cette expérience a d'ailleurs inspiré le projet Une rentrée sans taxe rose, qui a permis d'offrir des produits d'hygiène et de santé à de nouvelles étudiantes arrivées au Québec.

L'Espace Libre Marché figure parmi les réalisations dont Laura est la plus fière. Ce marché solidaire en ligne permet aux étudiant(e)s de commander gratuitement des articles essentiels du quotidien. Des cartes-cadeaux d'épicerie aux produits d'hygiène, en passant par la vaisselle, la literie ou certains articles scolaires, plus de 300 étudiant(e)s ont utilisé le service en seulement deux sessions.

Inspirée par une visite à l'Université d'Ottawa, elle a adapté le concept à la réalité du Cégep Beauce-Appalaches avec l'aide des étudiants en informatique Fabrice Kouakou et Haitam Oudah. Ils ont consacré plus de 800 heures au développement de la plateforme.

Pour elle, l'important était de créer une solution qui respecte la dignité des personnes qui en ont besoin. « Tout le monde peut vivre une période plus difficile. Je voulais que les étudiantes et étudiants puissent obtenir de l'aide facilement, sans gêne et sans jugement. »

Un parcours façonné par la résilience

Derrière cet engagement se trouve aussi une histoire marquée par une grande résilience. Depuis son adolescence, Laura doit composer avec plusieurs problèmes de santé chroniques qui ont profondément transformé sa façon de voir la vie.

« J'ai réalisé que je ne pouvais pas me définir par mes problèmes de santé. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour avoir un impact positif autour de moi. »

Cette réflexion l'a amenée à s'investir de plus en plus dans sa communauté. « Quand une personne me disait qu'elle avait pu poursuivre ses études collégiales, garder son logement ou traverser une période difficile grâce à l'aide reçue, ça donnait un sens à tout ce que je faisais. »

Une nouvelle étape vers la santé publique

À l'automne prochain, Laura poursuivra ses études à l'Université d'Ottawa au baccalauréat en sciences biomédicales. Elle souhaite ensuite entreprendre des études supérieures en santé publique. Son objectif : contribuer à améliorer les systèmes de santé afin qu'ils répondent mieux aux besoins des usager(-ère)s et des professionnel(le)s.

Avant de quitter le Cégep Beauce-Appalaches, elle souhaite également transmettre un message aux étudiantes et étudiants qui hésitent à s'impliquer.

« Il suffit souvent d'observer ce qui nous entoure. Il y a toujours quelque chose qui peut être amélioré. S'impliquer, c'est une façon de faire une différence, mais aussi de rencontrer des personnes extraordinaires et de donner un sens encore plus grand à son expérience collégiale. »

« Voir une étudiante de notre établissement se distinguer parmi les 20 leaders communautaires du Canada est une immense fierté pour nous. Par son engagement, sa sensibilité aux autres et sa capacité à passer à l’action, Laura incarne admirablement les valeurs humaines et le désir de contribuer positivement à sa communauté », mentionne Caroline Bouchard, directrice générale.