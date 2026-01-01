Bal des finissants escamoté: des parents en colère

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Une dizaine de personnes se sont pointés ce matin en face de la polyvalente de Saint-Georges pour protester contre les modifications apportées par la direction de l'établissement à la cérémonie des finissants qui doit avoir lieu demain.

En effet, l'école a décidé d'annuler l'accueil extérieur sur tapis rouge, et de retirer la lecture des textes de présentation.

Ces changements font suite aux événements survenus à la polyvalente ce mercredi 17 juin.

«Plusieurs dizaines, voire plus d’une centaine de finissants ont posé des gestes de vandalisme (tables abîmées, tuiles de plafond endommagées, graffitis sur mur récemment peint abîmé). Des perturbations importantes ont aussi été causées par eux dans les autres classes. Malgré les interventions répétées du personnel, il n'y a pas eu de collaboration ou peu. La décision rappelle l’importance du respect des personnes, des lieux et du matériel », a écrit la direction dans une lettre envoyée aux parents en date d'hier.

Pour le reste de la cérémonie, l’accueil à l’intérieur est maintenu, la présentation de chaque élève dans la salle de cérémonie, ainsi que le lancer du mortier sont maintenus.

À la suite de la missive, un appel à la mobilisation a été lancé pour un grand rassemblement ce matin devant l'édifice, mais une poignée de personnes se sont présentées.

Parmi elles, Annick Parent, qui est membre du comité organisateur du bal des finissants: « On trouve qu'il y a une grosse injustice dans tout ça, parce qu'on a plus de quatre cents finissants et on punit tout le monde pour même pas le quart des élèves qui sont fautifs », a partagé la dame à EnBeauce.com.

Elle déplore que cette décision ait été pris à seulement 48 heures du bal. « On avait tout planifier. On est obligé de tout changer », a-t-elle soupiré.

Au moment de publier ce texte, la direction de la PSG devait rencontrer les médias pour faire une mise au point de la situation.

Écoutez l'entrevue vidéo avec Annick Parent.