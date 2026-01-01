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Collation des diplômes

Le CSSBE souligne la réussite de ses 1 265 finissantes et finissants

durée 16h15
19 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

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Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) tient à souligner avec fierté la réussite des 1 265 finissantes et finissants de secondaire 5, qui franchissent une étape déterminante de leur parcours scolaire.

Cette cohorte témoigne, encore une fois, de la persévérance, de la détermination et de l’engagement qui caractérisent les élèves de la région.

Afin de marquer ce moment important et de mettre en lumière leur parcours, une courte vidéo
hommage mettant en vedette des élèves finissants et des membres du personnel les ayant guidés à travers tout leur cheminement scolaire a été réalisée. Celle-ci se veut également un message inspirant pour l’ensemble de la communauté éducative.

« Chaque diplôme représente bien plus qu’une réussite individuelle. Il reflète aussi le travail collectif de toute une communauté engagée auprès de nos élèves. Nous sommes fiers de nos élèves et reconnaissants envers le personnel qui contribue à leur réussite », souligne Karina Roy, directrice générale par intérim du CSSBE.

Afin de célébrer les efforts et les réussites des élèves et des équipes-écoles, le CSSBE a fait préparer une vidéo qui peut être visionnée en cliquant sur la flèche de lecture apparaissant sur la photo en haut de cet article.

Toutes les écoles secondaires ont participé à cette vidéo: école des Appalaches (Sainte-Justine), école secondaire Veilleux (Saint-Joseph-de-Beauce), polyvalente des Abénaquis (Saint-Prosper), polyvalente Bélanger (Saint-Martin), polyvalente Benoît-Vachon (Sainte-Marie), polyvalente Saint-François (Beauceville) ainsi que polyvalente de Saint-Georges.

Le CSSBE tient également à remercier chaleureusement l’artiste Dumas qui a accepté que sa musique accompagne la vidéo des élèves, un geste qui rend ce souvenir encore plus précieux.

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