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Cégep Beauce-Appalaches

Anne-Marie Grenier nommée directrice adjointe des études, programmes et vie étudiante

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20 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Anne-Marie Grenier a été nommée directrice adjointe des études, programmes et vie étudiante du Cégep Beauce-Appalaches, sur les campus de Sainte-Marie et de Saint-Georges.

Elle entrera en fonction au cours du mois d’août prochain. 

Titulaire d’un baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde et d’une maîtrise en gestion et administration scolaire, madame Grenier se distingue par son expertise pointue à la croisée de la pédagogie et du leadership éducatif. Son parcours au sein du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, tant comme enseignante que comme gestionnaire, met en lumière un savoir-faire pédagogique reconnu, une capacité à mobiliser les équipes et un leadership stratégique solidement ancré dans les réalités du milieu scolaire.

À titre de directrice adjointe des études principalement basée au campus de Sainte-Marie, elle sera notamment responsable du volet psychosocial, de la bibliothèque, de la recherche et de plusieurs programmes. « Le milieu de l’éducation représente bien plus qu’un lieu d’apprentissage : il constitue un levier essentiel de développement humain, social et professionnel. Contribuer à la réussite et à l’épanouissement des étudiants et étudiantes, tout en soutenant et en mobilisant les équipes qui les accompagnent, est au cœur de mon engagement et de la vision que je souhaite porter », a souligné la nouvelle directrice adjointe.  

« Forte de la richesse de son expérience professionnelle et de gestion, jumelée à l’étendue de ses connaissances, elle représente un atout majeur pour relever les défis liés à ses nouvelles fonctions et contribuer activement au dynamisme du Cégep Beauce-Appalaches », a mentionné Caroline Bouchard, directrice générale. 

L’établissement a également souligné la précieuse contribution de Sophie Cliche, qui a assumé ce poste avec engagement et dévouement, et lui souhaite une retraite bien méritée. Elle demeurera présente en début de session afin d’assurer une transition harmonieuse des dossiers.

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