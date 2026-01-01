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Avec la Troupe de théâtre l'Épisode

Des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches prêtent leur voix à de faux appels 911

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22 juin 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Des étudiantes et étudiants du Cégep Beauce-Appalaches ont participé à la création d’appels 911 fictifs destinés à enrichir la formation offerte aux centres d’appels d’urgence.

Le projet, réalisé en collaboration avec des membres de la troupe de théâtre l’Épisode, a permis d’enregistrer 29 scénarios audio. Ces mises en situation reproduisent différentes réalités auxquelles peuvent être confrontés les répartiteurs et répartitrices, comme des personnes paniquées, stressées, confuses ou en détresse.

Les membres de la troupe ont prêté leur voix aux personnages des différents scénarios afin de rendre les situations plus réalistes. Leur interprétation permet de mieux reproduire les émotions et les réactions que l’on peut retrouver lors d’un appel d’urgence.

« Dans un appel d’urgence, ce n’est pas seulement l’information qui compte. C’est aussi la façon dont elle est transmise : le stress, l’émotion, l’hésitation ou la panique. Grâce au talent des étudiantes et étudiants de l’Épisode, nous pouvons maintenant reproduire cette réalité de façon beaucoup plus authentique dans nos formations », souligne Rémi Bolduc, conseiller pédagogique au Service aux entreprises du Cégep Beauce-Appalaches.

Les scénarios seront intégrés à la nouvelle formation Analyse de cas et synthèse, actuellement en développement au Service aux entreprises du Cégep. Ils serviront notamment à des exercices d’écoute, d’analyse, de synthèse de l’information et de prise de décision.

Au total, sept étudiantes et étudiants ont participé à l’initiative. L’un des membres de la troupe a aussi contribué à la production technique, notamment pour l’utilisation de la console d’enregistrement, le traitement audio et le montage des scénarios.

Le projet visait également à favoriser la collaboration entre différents secteurs du Cégep, tout en permettant aux étudiants de mettre leur talent au service d’une formation liée au milieu des services d’urgence.

« Cette initiative illustre parfaitement notre volonté de développer des formations ancrées dans la réalité du terrain. En misant sur la collaboration entre nos différents secteurs d’activité, nous créons des expériences d’apprentissage innovantes qui répondent concrètement aux besoins des milieux de travail », mentionne Marie-Ève Labbé, directrice des services de la formation continue du Cégep Beauce-Appalaches.

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